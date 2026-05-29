Почему GERDA? Певица GERDA рассказала о том, как важно быть собой

Псевдоним обычно нужен, чтобы звучало ярко — “как у артиста”. Чтобы спрятать неудобное и показать безопасное. GERDA — не из этой оперы:

«Я GERDA — и это не выдумка и не маркетинговая легенда. Это моя девичья фамилия. Та, что была со мной до музыки. До того момента, когда меня впервые спросили: “А почему ты именно GERDA?”

Обычно псевдонимы берут, чтобы отделить “сцену” от “жизни”. Ты сделала наоборот. Зачем?

— Потому что мне нечего отделять и нечего придумывать. Мне важно быть собой. Это про корни.

Какое значение у имени GERDA?

— В значении имени заложены смыслы, которые настолько про меня и мой ментальный код, что даже удивительно, насколько мне оно подходит. В переводе имя GERDA означает: “защитница”, “справедливость”, “оружие/копьё”. Звучит резко? Может быть. Но это про мои границы. Про то, что можно быть мягкой, но со стержнем — и при этом оставаться полной любви.

То есть твои песни — не про драму?

— В песнях есть мой триггер, но я не живу в драме. И это слышно. В них много про состояние, когда внутри рвётся, но ты не теряешь контроль.

GERDA — это не “страдающая девочка”. GERDA — это девочка, которая справилась не на показ.

Если одной фразой: почему GERDA?

— Потому что это не псевдоним, который “красиво звучит”. Это фамилия, которая фиксирует, кто я.

Послушать треки GERDA в ВК МУЗЫКА

Послушать треки GERDA в ЯНДЕКС МУЗЫКА

Личная страница GERDA (*)

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.