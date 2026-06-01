Импорт коньячного дистиллята в Россию: зависимость от зарубежных поставок достигла 45%

По данным Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции (Союзконьяк), в 2025 году в Россию было ввезено 4,5 миллиона декалитров коньячного дистиллята. Этот показатель демонстрирует значительный рост зависимости отечественного рынка от зарубежных поставщиков: объем импорта примерно на 45% превысил показатели внутреннего производства.

Для сравнения: по итогам 2024 года импорт коньячного дистиллята составлял почти 6 миллионов декалитров. Несмотря на снижение абсолютных объемов ввоза по сравнению с предыдущим периодом, структурный дисбаланс между импортом и собственным производством усугубился.

В России за отчетный период было выпущено лишь 4,4 миллиона декалитров коньячного дистиллята. В 2024 году разница между импортными и отечественными объемами составляла около 35%, тогда как в 2025 году этот разрыв увеличился до 45%. Такие данные приводят эксперты Союзаконьяка, подчеркивая растущую уязвимость отрасли перед внешними факторами.

Увеличение зависимости от импортного сырья создает риски для стабильности производства готовой коньячной продукции. Любые ограничения на ввоз дистиллята — будь то логистические сложности, валютные колебания или изменения в регулировании — могут негативно отразиться на доступности конечного продукта для потребителя.

Аналитики алкогольного рынка отмечают, что рост импорта при стагнации внутреннего производства свидетельствует о недостаточных инвестициях в развитие собственной сырьевой базы. Российские предприятия, специализирующиеся на выдержке и купажировании коньячных спиртов, по-прежнему зависят от поставок из Армении, Молдовы, Франции и других стран-производителей.

В Союзконьяке указывают на необходимость государственной поддержки отечественных производителей винограда и дистиллята. Только наращивание внутренних мощностей позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить устойчивость отрасли в условиях нестабильной внешнеэкономической конъюнктуры.

Между тем, потребители продолжают предъявлять стабильный спрос на коньячную продукцию, что поддерживает интерес ритейлеров и дистрибьюторов к расширению ассортимента. В этих условиях баланс между импортом и локальным производством остается ключевым фактором развития рынка на среднесрочную перспективу.