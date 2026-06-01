Кредиты в цифровых рублях могут начать выдавать с 1 сентября 2026 года

Кредиты в цифровых рублях возможно начнут выдавать уже с 1 сентября 2026 года — в эту же дату цифровой рубль должен стать массовым финансовым инструментом. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского международного экономического форума.

«Мы уже вступили в переговорный процесс. Я допускаю, что как раз с 1 сентября, скажем так, с последнего квартала текущего года можно будет этот проект запустить, и вся страна сможет посмотреть, как он работает», — заявил депутат.

Аксаков подчеркнул, что подключение к операциям с цифровым рублем является добровольным как для граждан, так и для бизнеса. При этом он выразил уверенность, что запуск кредитных продуктов в новой форме национальной валюты существенно повысит интерес к цифровому рублю со стороны пользователей финансового рынка.

Расширение функционала цифровой валюты за счет кредитования позволит протестировать ее устойчивость в реальных экономических условиях и оценить спрос на инновационный продукт. По мнению законодателей, практическое применение цифрового рубля в кредитовании станет важным этапом в формировании полноценной цифровой экосистемы российской финансовой системы.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты в дополнение к наличному и безналичному обращению. Он сочетает преимущества обеих форм: безопасность и отслеживаемость безналичных расчетов с прямым характером взаимодействия между участниками платежей.

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки обязаны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. Это включает не только переводы и платежи, но и новые финансовые продукты, включая кредитование.

Для обеспечения бесперебойного запуска цифрового рубля в массовом режиме банки активно адаптируют свои технологические платформы. Интеграция с платформой Банка России требует обновления программного обеспечения, обучения персонала и информирования клиентов о новых возможностях.

Эксперты отмечают, что успешность внедрения будет зависеть от удобства пользовательского интерфейса, скорости транзакций и уровня защиты данных. Если первые месяцы работы системы продемонстрируют стабильность и востребованность, цифровой рубль может занять значимую долю в структуре розничных финансовых операций.

Аналитики также указывают на потенциал цифрового рубля в сфере государственных выплат, межбанковских расчетов и трансграничных операций. Однако на начальном этапе фокус будет сделан именно на розничном сегменте, включая кредитные продукты, что позволит отработать механизмы в контролируемых условиях перед масштабированием.