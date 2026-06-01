Wildberries-Russ может войти в капитал «Росгосстраха»

Объединенная компания Wildberries-Russ рассматривает возможность приобретения доли в страховой компании «Росгосстрах», которую в настоящее время выставляет на продажу банковская группа ВТБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По данным издания, стороны уже приступили к процедуре комплексной проверки (due diligence), а потенциальная сумма сделки может составить не менее 50 миллиардов рублей. Если переговоры завершатся успешно, это станет одним из крупнейших приобретений на российском страховом рынке за последние годы.

Официальные комментарии участников процесса носят противоречивый характер. В пресс-службе ВТБ не ответили на запрос издания, тогда как представители Wildberries-Russ заявили, что у компании нет планов по приобретению «Росгосстраха». Тем не менее, эксперты не исключают, что переговоры могут продолжиться в закрытом режиме, учитывая растущий интерес ритейлеров к финансовым сервисам.

Напомним, что на прошлой неделе ВТБ и Wildberries-Russ объявили о стратегическом партнерстве. Первым шагом сотрудничества стала покупка ВТБ 5% в дочернем банке объединенной компании с возможностью увеличения доли в будущем. Также сообщалось, что банк планирует приобрести миноритарные пакеты в финтех-активах, принадлежащих акционерам маркетплейса.

Wildberries активно развивает собственное финтех-направление с 2024 года, включая запуск страховых продуктов. Группа уже сотрудничает с крупными игроками рынка — «СберСтрахованием» и «АльфаСтрахованием» — предлагая клиентам полисы для защиты покупок, здоровья и путешествий. Приобретение контроля над «Росгосстрахом» могло бы ускорить создание полноценной экосистемы финансовых услуг на базе маркетплейса.

Аналитики отмечают, что интеграция страховой компании в структуру ритейлера открывает возможности для кросс-продаж, персонализации предложений и снижения стоимости привлечения клиентов. Однако успешность такой сделки будет зависеть от регуляторных согласований, оценки активов и способности сторон найти компромисс по условиям перехода контроля.