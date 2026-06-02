Соцфонд начал прием заявлений на новую семейную выплату

Социальный фонд России приступил к приему заявлений на оформление новой меры поддержки для семей с двумя и более детьми. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, речь идет о ежегодной семейной выплате.

Начиная с первого июня родители могут подать обращение через портал Госуслуг, в клиентских службах СФР или в многофункциональных центрах. Для запуска процесса потребуется заполнить только само заявление. Все остальные данные фонд соберет и проверит самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. Отдельно заявителям придется предоставить лишь некоторые специфические документы, среди которых свидетельства о рождении или браке, выданные иностранными государствами, а также сведения о доходах от силовых ведомств.

Подать заявление на выплату могут работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители. Право на нее возникает при наличии двух и более детей в возрасте до 18 лет. Если ребенок продолжает обучение на очном отделении, возрастная планка повышается до 23 лет. Обязательным условием одобрения льготы является уровень дохода: в расчете за 2025 год он не должен превышать полутора прожиточных минимумов на каждого члена семьи в конкретном регионе.

Механизм получения выплаты построен на возврате части уплаченного налога. В течение года НДФЛ с доходов семьи удерживается в полном объеме, после чего производится перерасчет по сниженной ставке в шесть процентов, а образовавшаяся разница возвращается заявителям. Право на эту льготу имеют оба родителя при условии, что они официально уплачивают подоходный налог.

На подачу заявления отводится четыре месяца, прием документов завершится первого октября. Социальный фонд рассматривает обращения в течение десяти рабочих дней. В случае положительного решения средства перечисляются в срок до пяти рабочих дней. При этом выплата не назначается семьям, имеющим задолженности по уплате алиментов.