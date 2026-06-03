Ростех представил платформу комплексной безопасности «Слава России» на международном форуме в Подмосковье

Госкорпорация Ростех в ходе Международного форума по безопасности презентовала цифровую платформу «Слава России». Новое решение предназначено для обеспечения комплексной защиты и позволяет в режиме реального времени выявлять угрозы самого широкого спектра — от экологических до информационных.

Ключевая особенность платформы заключается в создании единой точки сбора и анализа данных, что существенно ускоряет реакцию на инциденты любого типа. Система отличается высокой гибкостью: ее компоненты и модули адаптируются под конкретные условия использования. Более того, комплекс способен обеспечивать защиту объектов, находящихся на значительном удалении от центров принятия решений, в том числе в условиях полного отсутствия подключения к глобальной сети Интернет.

Заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров подчеркнул, что платформа берет на себя функции непрерывного мониторинга, анализа обстановки и оценки степени опасности. Комплекс агрегирует сведения из специализированных систем безопасности, оперативных служб и муниципальных сетей мониторинга, автоматически привязывая поступающие данные к интерактивной карте местности. По его словам, решение одновременно обрабатывает информацию с большого количества объектов, фиксируя природные, техногенные, биолого-социальные, экологические и транспортные угрозы.

Технологическую основу решения составили программные продукты компании «РЕД Софт», выступающей партнером холдинга «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех. Весь набор программного обеспечения устанавливается на стандартное российское оборудование и спроектирован для работы в отказоустойчивом режиме без необходимости постоянного дополнительного обслуживания.

Исполнительный директор «РЕД Софт» Михаил Толпышкин отметил, что внедрение платформы «Слава России» позволяет оперативно и эффективно реагировать на кризисные ситуации как на отдельных объектах, так и в масштабах целых регионов и муниципалитетов.

Презентация решения состоялась в рамках Международного форума по безопасности, который проходит в Московской области с 26 по 29 мая под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации.