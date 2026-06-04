Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров на сессии ПМЭФ-2026

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров на сессии Петербургского международного экономического форума, обратило внимание издание Frank Media. Речь идет о дискуссии на тему возвращения к траектории устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности, которая запланирована на полях ПМЭФ-2026 4 июня.

Первоначальный состав участников

Изначально глава Центробанка была заявлена как один из ключевых выступающих наряду с министром финансов Антоном Силуановым, министром экономического развития Максимом Решетниковым и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным. Модератором сессии, которая должна начаться в 09:00, указан председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Однако на официальном сайте форума фамилия Набиуллиной в перечне участников данной панели в настоящее время отсутствует.

Другие участники экономического форума

Программа форума предусматривает участие широкого круга высокопоставленных чиновников. В мероприятиях ПМЭФ-2026 также должны принять участие министр труда Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и руководитель ФНС Даниил Егоров. Делегацию правительства РФ представляют первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук.