Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» в экономике

Глава Сбербанка Герман Греф выступил на деловом завтраке кредитной организации в рамках Петербургского международного экономического форума с оценкой текущего состояния российской экономики. По его словам, страна столкнулась с комплексом системных проблем, которые в экспертной среде уже получили название "четырех всадников апокалипсиса".

Перечисляя ключевые факторы давления на экономику, Греф выделил высокую ключевую ставку Центробанка, растущую налоговую нагрузку, укрепление курса рубля и сохраняющиеся административные барьеры для бизнеса. Совокупность этих факторов, по оценке главы Сбербанка, создает исключительно сложные условия для экономического развития на фоне снижающегося спроса.

Отдельное внимание Греф уделил фактору рекордно низкой безработицы. Он отметил, что хотя этот показатель формально выглядит позитивно, его необходимо оценивать с учетом специфических условий, сложившихся в российской экономике. По словам главы Сбербанка, текущая ситуация на рынке труда во многом обусловлена разовыми факторами и не может рассматриваться как устойчивое достижение.

При оценке степени охлаждения экономики, подчеркнул Греф, нельзя ограничиваться анализом отдельных индикаторов. Необходимо учитывать весь комплекс факторов, включая инвестиционную активность и динамику роста ВВП, которые в совокупности дают более объективную картину происходящих процессов.

Фото к записи: РИА Новости / Илья Питалев