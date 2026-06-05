Минфин предлагает направить пенсионные накопления "молчунов" в программу долгосрочных сбережений

Министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума анонсировал инициативу по интеграции пенсионных накоплений "молчунов" в механизм программы долгосрочных сбережений. По словам главы Минфина, для реализации этого плана потребуется законодательное решение.

Силуанов пояснил, что ведомство стремится изменить формат использования средств, которые сегодня аккумулированы в Социальном фонде России. "Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций", - заявил министр, подчеркнув, что речь идет о расширении возможностей граждан по управлению собственными пенсионными накоплениями.

Глава Минфина также обратил внимание на проблему низкой информированности населения о состоянии пенсионных счетов. По его словам, значительная часть "молчунов" - граждан, не определившихся с выбором управляющей компании для своих накоплений, - даже не подозревают о наличии у них пенсионных средств, которые в настоящее время находятся в распоряжении Социального фонда.