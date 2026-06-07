Бензиновый кризис в России. Продажи АИ-92 и АИ-95 рухнули до минимума

Российский топливный рынок входит в традиционный высокий сезон с серьезным дисбалансом. Продажи бензина основных марок на Санкт-Петербургской бирже снизились до рекордных за последние три года показателей, а объем неудовлетворенного спроса неуклонно растет. На фоне вынужденных остановок нефтеперерабатывающих заводов участники отрасли открыто обсуждают риски острого дефицита и дальнейшего удорожания топлива на автозаправочных станциях.

Перекос между спросом и предложением стал очевидным еще в начале мая. Тогда объем нереализованного бензина АИ-95 превысил 26 тысяч тонн, а по АИ-92 этот показатель достиг почти 23,5 тысячи тонн. К концу месяца тенденция только усугубилась. По оценкам аналитиков, суммарные биржевые продажи обоих видов топлива упали до 20-21 тысячи тонн, что является абсолютным антирекордом последних трех лет. Особенно критично просели отгрузки АИ-92, объем которых сократился более чем на пятую часть.

Ситуация на бирже приобретает критические формы: на отдельных базисах, таких как Уфа, количество одновременных заявок на покупку АИ-92 достигает нескольких сотен, а необходимый для их удовлетворения объем сопоставим с общим дневным объемом торгов. Крупные вертикально интегрированные нефтяные компании перешли к практике распределения топлива по принципу один лот в одни руки. Эксперты предупреждают, что в зоне наибольшего риска находятся независимые автозаправочные станции, которые из-за отсутствия топлива могут быть вынуждены свернуть деятельность первыми.

Фундаментальной причиной сложившегося дефицита стало сокращение объемов выпуска товарного бензина. Нефтеперерабатывающие заводы массово уходят на плановые ремонтные кампании, которые неизбежно снижают выход светлых нефтепродуктов. Ситуация осложняется аварийными остановками. В частности, в конце мая инциденты в Нижегородской области привели к повреждению промышленных объектов и приостановке отгрузок с местного завода. Регулярные атаки беспилотников на топливную инфраструктуру создают перманентное напряжение в логистике и производстве, вынуждая компании перераспределять потоки.

Розничный рынок реагирует ростом цен

Оптовый дефицит мгновенно отразился на розничных ценниках. По данным статистического ведомства, за фиксированный период подорожали все виды моторного топлива. Литр АИ-92 в среднем по стране стоит 63,69 рубля, АИ-95 перешагнул отметку в 69,21 рубля, а АИ-98 достиг 93,77 рубля. Дизельное топливо прибавило в цене наиболее заметно, подорожав на 20 копеек и достигнув 78,46 рубля за литр.

География роста цен охватывает множество регионов. Максимальный скачок стоимости АИ-92 зафиксирован в Костромской области, где литр прибавил более двух рублей. Значительное подорожание также затронуло Вологодскую область, Мордовию, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямал. В сегменте дизельного топлива лидируют Курганская, Курская и Мурманская области, где цены выросли почти на два рубля за литр.

Прогнозы рынка и риски летнего сезона

Отраслевые эксперты не склонны преуменьшать масштабы проблемы. Управляющий партнер исследовательского агентства NEFT Research Сергей Фролов подтверждает, что угроза физического дефицита топлива вполне реальна. По его мнению, существующие резервы позволяют лишь точечно сглаживать локальные перебои, но не способны решить системную проблему в долгосрочной перспективе.

Дальнейшее развитие событий напрямую зависит от скорости реакции государственных регуляторов и самих нефтяных компаний. Уровень неопределенности остается крайне высоким, поскольку фактор инфраструктурных рисков никуда не исчезает, а атаки на объекты ТЭК продолжаются практически ежедневно. Без принятия экстренных мер по увеличению предложения или жесткому перераспределению потоков автомобилисты могут столкнуться с реальным дефицитом топлива уже в ближайшие месяцы.