Калининградский янтарный комбинат увеличил производительность обработки янтаря вдвое

Калининградский янтарный комбинат, входящий в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех, модернизировал один из ключевых производственных этапов — очистку, сортировку и сушку янтаря. За счет внедрения новых конструкторских решений производительность этих процессов увеличена вдвое. Добычу самоцвета комбинат ведет на крупнейшем в мире месторождении в Приморском карьере Калининградской области. Технология извлечения янтаря из недр постоянно совершенствуется с учетом накопленного опыта, и в этом году предприятие модернизировало основное оборудование для доведения камня.

С учетом возросших объемов добычи специалисты комбината доработали прежнюю конструкцию комплекса для очистки и сушильных печей. Новый комплекс изготовлен из нержавеющей стали и оснащен автоматизированной системой разгрузки. В полтора раза увеличена вместимость специальных ванн, в которых янтарь очищают от ископаемых фрагментов. Благодаря новой форме ванны камень сохраняет целостность во время перемещений. Также значительно вырос объем очищенного и разделенного по фракциям янтаря, который одновременно можно просушить в печи: с прежних трех до восьми кубических метров.

Доведение янтаря является важнейшим этапом в производственном процессе. Заместитель генерального директора по горно-добычному производству — главный инженер Калининградского янтарного комбината Александр Смирнов отметил, что реновация комплекса позволила вдвое повысить его эффективность. Конструктивные изменения дают возможность за одну рабочую смену доводить весь добытый за день янтарь до нужных параметров по размеру, степени очистки и влажности. С учетом стабильно высокого уровня добычи объем обработки на обновленном оборудовании может достигать восьми тонн в день.