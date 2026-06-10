Биржевая аномалия: акции Сбербанка резко взлетели и тут же откатились назад

Утренние торги среды на российском рынке принесли неожиданную ценовую аномалию в бумагах Сбербанка. Ровно в 10:10 по московскому времени котировки обыкновенных акций кредитной организации совершили резкий рывок. Менее чем за минуту цена переместилась с 320,22 до 323 рублей, показав рост на 0,86 процента. Скачок сопровождался существенным всплеском торговой активности.

Впрочем, закрепиться на новых высотах бумагам не дали. Вслед за пиком последовал столь же стремительный откат вниз. Котировки полностью отыграли назад, вернувшись к значениям, которые были до начала импульса, а объемы торгов быстро пришли в норму.

Что интересно, эта волатильность носила строго точечный характер. Привилегированные акции Сбербанка в указанный момент вели себя абсолютно спокойно. Не было никаких отклонений и в других голубых фишках, которые продолжали торговаться в штатном режиме. Подобная избирательность указывает на то, что участники рынка наблюдали локальный технический сбой или частную сделку, не имеющую отношения к общему рыночному настроению.