Можно ли построить дом с душой: Светлана Грузд о том, где в девелопменте заканчивается технология и начинается чувство

Генеральный директор ООО «Русские Сезоны» Светлана Грузд в разговоре с главным редактором журнала Flat&Cheer Сергеем Луненко — о том, может ли дом быть живым, почему настоящий делюкс не обязан быть скромным и что остаётся от архитектуры, когда исчезает вся реклама.

Душа дома — это метафора или реальный профессиональный результат?

Мне кажется, это тот случай, когда метафора становится профессиональным результатом. Мы часто говорим: «дом с душой», «дом дышит», «в этом пространстве есть жизнь». Формально это, конечно, перенос человеческого качества на архитектуру. Но если смотреть глубже, за этим стоит вполне реальное ощущение человека в пространстве.

Архитектура напрямую связана с благополучием. Человек хочет не просто жить в красивом доме, а чувствовать себя в нём защищённо, спокойно, уверенно, эмоционально правильно. И это ощущение рождается не случайно. Его создают масштаб, свет, материалы, акустика, сценарии движения, тактильность поверхностей, соразмерность пространства человеку.

Есть дома, в которых начинается жизнь: рождаются дети, появляются новые семьи, возникает чувство благополучия. Такой дом словно собирает вокруг себя счастье. Поэтому для меня душа дома — это не просто красивая метафора, а живое качество пространства, которое человек считывает мгновенно.

Как отличить дом с душой от дома с дорогой отделкой?

Дорогая отделка сама по себе ещё ничего не гарантирует. Можно использовать благородные материалы, сделать впечатляющее лобби, продумать фасад, но если за всем этим нет идеи, дом останется просто дорогим.

Дом с душой отличается не стоимостью решений, а внутренней цельностью. В нём всё работает на одно ощущение: архитектура, материалы, свет, детали, масштаб, вход, движение, тишина. Он не старается доказать свою ценность. Он просто её излучает.

Где заканчивается архитектура и начинается чувство?

Мне кажется, такой границы не существует. Архитектура рождается уже с чувством. Любой сильный проект начинается не только с чертежа, участка и технического задания, а с внутреннего смысла: что человек должен ощутить в этом пространстве, как он будет в нём жить, какое состояние дом будет ему возвращать каждый день.

Архитектуру невозможно отделить от эмоции, так же как жизнь невозможно отделить от души. Дом может быть выверен профессионально, но если в нём нет чувства, он останется только конструкцией. А настоящая архитектура всегда больше конструкции. Она работает с человеком, его телом, памятью, настроением, ощущением защищённости и красоты.

Что должен почувствовать человек в первые секунды внутри дома?

Прежде всего — эмоцию. Как при первой встрече с человеком: мы ещё не успели ничего рационально объяснить, но уже чувствуем, хочется ли нам продолжить этот контакт. С домом происходит то же самое.

Когда человек входит в пространство, он почти сразу понимает, хорошо ему здесь или нет. Иногда это занимает не секунды, а несколько минут, но первое внутреннее ощущение появляется очень быстро. Комфортно ли? Спокойно ли? Хочется ли задержаться? Возникает ли чувство, что это место может стать своим?

Иногда всё решает один момент: свет из окна, закат, пропорция комнаты, вид, тишина. И человек вдруг понимает: «Я хочу здесь остаться». А бывает наоборот: дом красивый, место хорошее, всё объективно правильно, но внутри не возникает согласия. И тогда никакие аргументы уже не помогают.

Что остаётся от дома, когда исчезает вся реклама?

Остаётся сам дом. Его наполнение, его характер, его душа, если хотите. Остаются люди, которые его создали, и люди, которые выбрали в нём жить.

Реклама может многое. Она помогает дому быть замеченным, запускает интерес, приводит человека к первому знакомству. Но она не создаёт ценность дома. Она не делает архитектуру лучше, материалы честнее, пространство глубже, а жизнь внутри счастливее.

Сегодня покупатель в дорогом сегменте очень разборчив. Ему недостаточно красивой картинки. Он задаёт точные вопросы: о материалах, окнах, фасаде, количестве квартир на этаже, приватности, инженерии. Но главное он всё равно считывает сам.

Что выдаёт дом, созданный ради продажи, а не ради жизни?

Такой дом прежде всего выдаёт отсутствие внимания. Не отсутствие бюджета, не отсутствие технологий, а именно отсутствие заботы.

Дом, созданный только ради продажи, часто выглядит как проект, в который не вложили настоящего участия. Его придумали, рассчитали, упаковали, вывели на рынок, но не прожили внутренне. В нём может быть всё необходимое, но не будет того самого ощущения, что кто-то действительно думал о человеке, который однажды войдёт внутрь и назовёт это место своим.

Поэтому дом, построенный только ради продажи, чаще всего выдаёт пустота. А дом, созданный ради жизни, выдаёт забота. Её невозможно имитировать до конца.