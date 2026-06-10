Схема семейной ипотеки может быть изменена

В кулуарах Петербургского международного экономического форума зашла речь о возможных изменениях в механизме работы семейной ипотеки. Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением, что действующую схему субсидирования процентной ставки имеет смысл пересмотреть в пользу прямой финансовой помощи заемщикам.

Сенатор считает, что вместо того чтобы делать ставку фиксированной за счет бюджета, выделенные средства логичнее направлять семьям напрямую. Эти деньги предлагается использовать строго по целевому назначению — на частичное погашение тела кредита. При этом сама ставка может остаться на коммерческом уровне.

По словам парламентария, при рождении третьего или четвертого ребенка имеет смысл не снижать процентную ставку, а пустить бюджетные деньги, которые государство все равно потратило бы на субсидии, на прямое закрытие части долга. Шендерюк-Жидков выразил уверенность, что семьи отнесутся к такой инициативе крайне позитивно, ведь прямое уменьшение суммы долга дает гораздо более ощутимый и быстрый результат, чем экономия на процентах в долгосрочной перспективе.