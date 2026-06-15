Продажи черешни в России снизились на фоне роста цен более чем на 30%

Спрос на черешню в России снижается на фоне существенного роста цен на эту ягоду. По данным аналитиков сервиса для бизнеса «Эвотор», натуральные продажи черешни в период с 25 мая по 9 июня сократились на 15% в среднем на торговую точку. Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», являющейся оператором фискальных данных, зафиксировали более умеренное, но также заметное снижение показателя — на 8% в годовом выражении. Падение спроса происходит в контексте значительного удорожания продукта для конечного покупателя.

По данным «Чек Индекса», средний чек при покупке черешни в конце мая — начале июня текущего года составил 598 рублей, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Аналитики «Эвотора» зафиксировали еще более существенный рост — на 31% год к году. В розничном сегменте черешника в этот период стоила в среднем 847 рублей за килограмм. В компании объясняют подобную динамику сразу несколькими факторами: весенними заморозками в период цветения растений и общим сокращением объемов импорта ягоды на российский рынок.

В Ассоциации компаний розничной торговли уточнили структуру рынка: на российскую черешню приходится около 30% ассортимента торговых сетей, остальной объем формируется за счет импортной продукции. Основными поставщиками ягоды для российской розницы в этом сезоне стали Турция, Узбекистан и Азербайджан. В пресс-службе сети «Магнит» пояснили, что на объеме предложения из первых двух стран негативно сказались затяжные дожди, снизившие урожай. Дополнительным фактором дефицита стало ограничение поставок из Армении, которая ранее обеспечивала от 10 до 15% объема черешни, представленной на российском рынке.