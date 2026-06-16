Что известно об ограничениях продажи топлива в столичном регионе и по всей стране

Проблемы с доступностью бензина и дизельного топлива начали распространяться практически на всю территорию Европейской части России. Если ранее сообщения о дефиците поступали преимущественно из Крыма, то теперь ограничения фиксируются в Московской и Ленинградской областях, а также в других регионах. Об этом редакции «Ъ FM» рассказали автомобилисты, столкнувшиеся с новыми правилами заправки.

При этом Российский топливный союз заявляет, что ситуация в столице находится под контролем: автомобильные заправочные станции (АЗС) Москвы обеспечены топливом в достаточном объеме, и продажа бензина идет в штатном режиме. Тем не менее, сообщения об ограничениях расползаются географически от Смоленска до Челябинска и от Санкт-Петербурга до Самары.

Лимиты на заправках: от 20 до 100 литров

Водители, посещающие АЗС в разных уголках страны, отмечают единообразие вводных ограничений. На станциях сети «Татнефть» часто можно увидеть таблички с предупреждением: «Уважаемые клиенты, по техническим причинам максимальная доза отпуска в один автомобиль — 20 л бензина и 40 л дизельного топлива».

У других крупных игроков рынка лимиты более мягкие, но они также присутствуют. На АЗС «Роснефти» и ЛУКОЙЛа максимальный объем разовой заправки ограничен 90–100 литрами.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который лично столкнулся с трудностями при заправке в Москве, отмечает еще одну особенность: на некоторых станциях «Татнефти» водителей просят оплачивать топливо только наличными.

«Наличные “утекли” с АЗС. Я нашел 1 тыс. руб., случайно завалявшихся, и на них заправился. Ажиотажа никакого нет, только грузовики стояли в длинной очереди. Видимо, им приходится взаимодействовать с персоналом АЗС и объяснять, что они не заправляются ни по 40 л, ни по 200 л, потому что грузовику требуется значительно больше топлива. Я так понимаю, что у "Татнефти" возникли некоторые логистические проблемы в комплексе — с запасами, производством и доставкой. При этом в других сетях, даже в самом Татарстане, такой выраженной проблемы не наблюдается», — рассказал эксперт.

Локальный дефицит и «слив топлива»

Журналисты, объехавшие заправки в Нижнем Новгороде, Самаре, Кемерово и Архангельске, констатируют: дефицит пока носит локальный характер. На многих АЗС жизнь идет своим чередом, однако есть и станции, которые фактически прекратили работу.

Водитель Максим из Самары поделился наблюдением:

«В субботу выезжал из города. На одной заправке “Татнефть” — нормальной, аккуратной — было указано, что идет слив топлива. При этом ни бензовоза, ни каких-либо работ на месте не наблюдалось: на пистолетах просто висели таблички. Прошли сутки, и я возвращаюсь по той же дороге. Въезжаю в город — ситуация не изменилась: те же таблички на той же заправке, топлива нет. При этом это единственная заправка на выезде из города в этом направлении, и обычно там всегда есть поток машин».

Причины ограничений: атака на НПЗ и борьба со спекуляциями

Появление ограничений связывают с недавней атакой беспилотников на нефтехимический комплекс в Нижнекамске, где были зафиксированы повреждения инфраструктуры. В результате в Татарстане на заправках действительно образовались очереди, что отмечали местные власти.

Эксперты отрасли считают введенные меры скорее профилактическими, чем вынужденными из-за тотального дефицита. Зампред наблюдательного совета ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев пояснил логику регуляторов:

«В данном случае речь идет об ограничении спекулятивного спроса, когда люди приезжают и начинают заливать по 10, 15, 20 канистр “на всякий случай”, чтобы не создавать излишний ажиотаж и дополнительную нагрузку на систему топливообеспечения. Даже если действует лимит в 20 литров, насколько он реально мешает передвижению? Такая мера выглядит вполне адекватной и нормальной. Компании и отраслевые регуляторы предпринимают все необходимые меры, при этом доступность бензина сохраняется».

Таким образом, несмотря на отдельные случаи локальных перебоев и введение лимитов, официальные представители отрасли настаивают на том, что система топливообеспечения работает стабильно, а ограничения направлены на предотвращение паники и спекуляций.