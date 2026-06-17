Акции Лукойла снизились до трехлетнего минимума

Акции Лукойла обновили трехлетний минимум, потянув за собой и другие тяжеловесы российского фондового рынка. В последние недели бумаги нефтяного гиганта демонстрируют устойчивую нисходящую динамику, однако вчерашние торги ознаменовались особенно резким обвалом. За одну сессию котировки потеряли более пяти процентов, что является крайне нетипичным и сильным падением для эмитента подобного масштаба.

С начала текущего года бумаги компании подешевели почти на 25%. Их ценовая траектория во многом повторяет поведение индекса Мосбиржи, который находится в затяжном падении с середины марта. Примечательно, что до недавнего времени нефтяной сектор выглядел предпочтительнее широкого рынка. Экспортные цены на нефть существенно превышали прежние показатели, увеличившись в два-три раза. И хотя курс рубля укрепился, этот рост не смог полностью нивелировать удорожание черного золота в долларах. При этом отрасль продолжала сталкиваться с многочисленными атаками на инфраструктуру, которые объективно снижали объемы добычи, переработки и экспорта.

Фундаментальные показатели также не давали поводов для пессимизма. По итогам второго квартала нефтяные компании, включая Лукойл, заработали больше, чем в первые три месяца года. Тем не менее, фондовый рынок проигнорировал рост финансовой отдачи: котировки откатились ниже уровней первого квартала, полностью нивелировав позитив от сильной отчетности.

Непосредственным катализатором падения на текущей неделе стало снижение мировых цен на нефть, которые опустились ниже отметки в 80 долларов за баррель. Давление на котировки оказали заявления о возможном урегулировании кризиса в Ормузском проливе. Ситуация наглядно демонстрирует, что ценообразование на сырьевых рынках сегодня диктуется спекулянтами и срочными беспоставочными контрактами, а не реальными физическими поставщиками, поскольку сам кризис в проливе далеж от окончательного разрешения.