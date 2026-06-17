WB Банк запустил накопительные счета для физических лиц

WB Банк расширил линейку сберегательных продуктов, предложив частным клиентам накопительные счета с процентной ставкой на уровне 12% годовых. Соответствующую информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Начисление процентов будет осуществляться на ежедневный остаток средств на счете, а выплата накопленной суммы предусмотрена в конце каждого месяца.
В пресс-службе подчеркнули, что главным преимуществом нового продукта выступает отсутствие скрытых условий. Максимальная ставка присваивается автоматически и не зависит от объема трат по банковским картам, минимального остатка или подключения дополнительных услуг. Представители банка добавили, что на текущий момент предлагаемые условия входят в число наиболее выгодных предложений на рынке.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»