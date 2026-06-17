WB Банк запустил накопительные счета для физических лиц

WB Банк расширил линейку сберегательных продуктов, предложив частным клиентам накопительные счета с процентной ставкой на уровне 12% годовых. Соответствующую информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Начисление процентов будет осуществляться на ежедневный остаток средств на счете, а выплата накопленной суммы предусмотрена в конце каждого месяца.

В пресс-службе подчеркнули, что главным преимуществом нового продукта выступает отсутствие скрытых условий. Максимальная ставка присваивается автоматически и не зависит от объема трат по банковским картам, минимального остатка или подключения дополнительных услуг. Представители банка добавили, что на текущий момент предлагаемые условия входят в число наиболее выгодных предложений на рынке.