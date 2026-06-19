Цифровые сервисы сформулировали консолидированные предложения правительству

АНО «Цифровая экономика» направила в аппарат правительства консолидированные предложения от бизнеса по устранению правовых пробелов в регулировании платформенной экономики. Базовый закон о платформах, который должен вступить в силу 1 октября этого года, не успевает за быстро развивающимся сектором и не закрывает всех возникающих проблем.

Крупнейшие игроки рынка, включая Wildberries & Russ (RWB), «Яндекс», «Авито», Ассоциацию компаний интернет-торговли, Объединение потребителей интернет-торговли и Ассоциацию участников рынка электронной коммерции, предложили ряд конкретных мер. В их число вошли локализация юридического присутствия зарубежных конкурентов, создание страхового фонда для защиты потребителей, устранение налоговой непрозрачности при платежах с участием самозанятых и урегулирование правил дистанционной торговли алкоголем. Разработка этих инициатив стала результатом поручения премьер-министра Михаила Мишустина наладить обратную связь с бизнесом, данного им в феврале на стратегической сессии.

Документ уже поступил в правительство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего цифровой блок, подтвердили, что параллельно с подготовкой к технической реализации базового закона ведется сбор и анализ предложений от бизнеса, ведомств и экспертного сообщества. В Минэкономики также заявили, что внимательно изучат поступившие инициативы для дальнейшего улучшения регулирования отрасли.