Уровень закредитованности россиян снизился до 27% по итогам первого квартала 2026 года

Долговая нагрузка на среднее российское домохозяйство в начале 2026 года сократилась. Согласно исследованию Народного фронта, которое имеется в распоряжении ТАСС, отношение среднего объема задолженности к среднегодовому доходу семьи упало с 29% до 27%. При этом уровень просрочки остался на прежнем уровне — 4,6%. Аналитические расчеты базируются на последних данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.

Ситуация на рынке розничного кредитования развивается неравномерно. В Народном фронте отмечают заметное охлаждение ипотечного сегмента: выдача займов на жилье замедлилась после ужесточения условий по программе «Семейная ипотека». Объем выданных автокредитов показал небольшой рост по сравнению с первым кварталом 2025 года, однако до показателей 2024 года ему еще далеко. На рынок повлияли повышение утилизационного сбора и сохраняющиеся жесткие требования банков. На этом фоне оживление произошло только в сегменте потребительских кредитов, чему способствовало постепенное смягчение денежно-кредитной политики регулятора.

Несмотря на локальное оживление в отдельных сегментах, Банк России продолжает придерживаться сдерживающего курса. В регуляторе дают понять, что недавнее смягчение условий носит точечный характер. Приоритетом ЦБ остается замедление общих темпов кредитования и повышение стандартов качества новых выдач, что должно защитить финансовую систему от системных рисков.