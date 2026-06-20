От экспертного сообщества к общественной повестке: Ирина Писарева вошла в Общественную палату РФ

В Прессе появилась информация о новом составе Общественной палаты — одного из ключевых институтов гражданского общества страны, обеспечивающего взаимодействие между государством и обществом. Среди представителей науки, культуры, образования, здравоохранения, благотворительных и общественных организаций, вошедших в новый состав Палаты, — президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

Ее избрание стало знаковым событием не только для профессионального сообщества специалистов по питанию и превентивному здоровью, но и для миллионов россиян, которые сегодня осознанно выбирают здоровый образ жизни, уделяют внимание профилактике заболеваний и стремятся к активному долголетию.

В последние годы вопросы здоровья вышли далеко за пределы медицинских кабинетов. Рациональное питание, профилактика хронических заболеваний, сохранение физической активности и качества жизни стали частью широкой общественной дискуссии. Формируется новая культура отношения к здоровью, в основе которой лежит не борьба с последствиями болезни, а забота о человеке задолго до ее возникновения.

Ирина Писарева на протяжении многих лет является одним из наиболее заметных общественных экспертов в этой сфере и является лидером общественного мнения в области здорового образа жизни и питания. Ее профессиональная деятельность объединяет медицинскую экспертизу, общественную работу и масштабную просветительскую деятельность. Совокупная аудитория ее социальных сетей и информационных ресурсов превышает 3 миллиона человек.

За этой цифрой стоит не просто популярность. Это миллионы людей, которые ежедневно получают информацию о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний, культуре питания, заботе о себе и своих близких. По сути, речь идет о крупнейшем общественном сообществе, объединенном идеей сохранения здоровья как личной и общественной ценности.

Поэтому вхождение Ирины Писаревой в состав Общественной палаты можно рассматривать как важный этап развития общественной повестки в сфере здоровья.

Впервые столь значительное сообщество граждан, объединенных интересом к вопросам профилактики, качества жизни и активного долголетия, получает дополнительное представительство на федеральном уровне.

Особенно важно, что в Общественной палате уже сформирована сильная экспертная база в сфере профилактической медицины.

Значительный вклад в развитие этого направления на протяжении нескольких созывов вносит академик Российской академии наук, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Михайловна Драпкина. Ее деятельность во многом определяет стратегические подходы к развитию профилактической медицины в стране.

Участие Ирины Писаревой дополняет эту работу важным общественным измерением. Если научное и медицинское сообщество формирует профессиональную экспертизу и стратегические решения, то представители гражданского общества помогают доносить эти идеи до миллионов людей, превращая знания в реальные изменения образа жизни.

Сегодня Россия реализует масштабные задачи, связанные с повышением продолжительности жизни, укреплением здоровья нации и развитием профилактического направления в здравоохранении. Для их успешного решения необходимы не только медицинские технологии и государственные программы, но и активное участие общества.

Именно поэтому появление в составе Общественной палаты человека, которому доверяют миллионы граждан и который многие годы занимается продвижением культуры здоровья, имеет особое значение. Это свидетельствует о том, что вопросы профилактики заболеваний, здорового образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью становятся не только профессиональной, но и общественной повесткой.

Вхождение Ирины Писаревой в IX состав Общественной палаты Российской Федерации символизирует укрепление роли гражданского общества в формировании культуры здоровья.

Это шаг к более тесному взаимодействию между экспертным сообществом, общественными институтами и миллионами людей, для которых здоровье, качество жизни и активное долголетие являются важнейшими жизненными ценностями.