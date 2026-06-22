Индия увеличила объем закупки угля у РФ

Индия, остающаяся одним из ключевых покупателей российских энергоресурсов, увеличила импорт энергетического угля из РФ на 16% в январе—мае текущего года. По подсчетам аналитического агентства BigMint, объем поставок достиг 3,7 млн тонн. При этом в целом индийский импорт энергетического угля за этот период сократился на 12% — это самый низкий показатель с 2022 года. Российские поставщики, вероятнее всего, выигрывают дополнительную долю рынка за счет предоставления ценовых скидок.

Благодаря этому Россия заняла четвертое место в списке крупнейших поставщиков угля в Индию. Лидерами остались Индонезия (36,9 млн тонн), ЮАР (14,4 млн тонн) и США (6,1 млн тонн). Однако по динамике роста экспорта РФ уступила лишь Австралии, которая нарастила отгрузки на 40%, до 1,8 млн тонн. В целом совокупный экспорт угля из России за пять месяцев вырос почти на 5% в годовом выражении, несмотря на то что внутренняя добыча в стране демонстрирует сокращение.

Снижение общей потребности Индии в импортном угле происходит на фоне рекордного пикового спроса на электроэнергию в стране. Аналитики отмечают, что дефицит удалось компенсировать за счет бурного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ): их выработка подскочила на 22%, достигнув 130 млрд кВт•ч. В то же время генерация на традиционных угольных ТЭС выросла лишь на 2%, составив 579 млрд кВт•ч.

Запасы угля на индийских электростанциях в период с марта по май уменьшились на 16,6%, опустившись до 49,2 млн тонн. Тем не менее, по оценкам экспертов, этот уровень все равно на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.