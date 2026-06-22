Новак поручил разработать план по стабилизации топливного рынка РФ

Вице-премьер России Александр Новак дал указание профильным ведомствам разработать сбалансированный план мероприятий для сохранения устойчивости отечественного топливного рынка. В правительстве подчеркнули, что новые шаги должны гармонично дополнять уже работающие механизмы государственного регулирования. Соответствующее решение было принято по итогам специального совещания, посвященного текущей ситуации в отрасли.

Отдельное внимание уделено контролю за ценообразованием. Федеральной антимонопольной службе поручено не прекращать непрерывный мониторинг стоимости нефтепродуктов. Ведомство должно оставаться в режиме оперативного реагирования и при малейших рисках незамедлительно принимать необходимые меры.

На самом совещании представители ФАС отчитались о текущей работе. Они доложили о комплексе превентивных мер, которые служба применяет для недопущения необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо, а также о действиях по пресечению возможных нарушений антимонопольного законодательства со стороны участников рынка.