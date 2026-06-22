Производство хвойных пиломатериалов в России по итогам 2026 года может снизиться

По прогнозам аналитиков Strategy Partners, по итогам текущего года выпуск хвойных пиломатериалов в России сократится минимум на 2–4%. На отраслевые показатели окажут прямое влияние динамика жилищного строительства внутри страны и уровень спроса на ключевом рынке сбыта в Китае.

Директор практики Strategy Partners Валентин Гаврилов обращает внимание на то, что высокие ставки по кредитам не позволяют ожидать роста в строительном секторе. В рамках базового сценария общие объемы ввода жилья сохранятся на прошлогодних отметках, однако динамика старта новых проектов замедлится. Ситуация на внешнем контуре также не добавляет оптимизма: в Китае наблюдается стагнация рынка недвижимости, а локальные игроки все активнее замещают хвойные пиломатериалы лиственными.

Отрасль и так переживает не лучшие времена. Согласно отчетам Росстата, в 2025 году отечественные предприятия выпустили 28,5 млн кубометров пиломатериалов, что на 2,5% меньше результатов предыдущего периода. Отраслевое агентство WhatWood фиксирует дальнейшее охлаждение: за первые четыре месяца 2026 года спад достиг 4%. Эксперты рынка называют системные факторы давления: крепкий рубль, санкционные ограничения, сжатие традиционных каналов сбыта, общее ослабление мирового спроса и снижение потребления внутри России.

Единственным фактором, способным поддержать объемы производства, может стать ослабление рубля. Валентин Гаврилов подчеркивает, что курс национальной валюты выступает ключевым индикатором прибыльности для деревообработки. Расчеты Strategy Partners показывают, что при текущем курсе наиболее устойчивые компании смогут выйти на маржу по прибыли от продаж на уровне 5–7% по итогам года. Речь идет о предприятиях с фокусом на Японию, выпускающих строганую древесину и имеющих возможности для утилизации низкосортного сырья.