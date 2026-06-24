ЦБ: средняя годовая доходность клиентских портфелей брокеров составила 2,9%

Банк России оценил реальную доходность розничных инвесторов, обслуживающихся на брокерских счетах с портфелями от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. По данным регулятора, за период с 2023 по 2025 год среднегодовая доходность этой категории участников рынка составила всего 2,9 процента.

Распределение финансовых результатов среди частных вкладчиков оказалось крайне неравномерным. Небольшая доля инвесторов, около пяти процентов, столкнулась с существенным падением портфелей, уйдя в минус на 10 процентов. Еще треть клиентов либо понесла незначительные убытки, либо просто сохранила вложенные средства, не сумев их приумножить. При этом большинству участников рынка, 63 процентам, все же удалось заработать.

Однако доходы успешных инвесторов в массе своей оказались весьма скромными. Сорок один процент от общего числа клиентов получили от 0,1 до 6,7 процента годовых. В Центробанке обращают внимание, что этот показатель уступает индексу полной доходности государственных облигаций на Московской бирже. Обогнать данный ориентир смогли лишь 13 процентов инвесторов, чья прибыль варьировалась от 6,71 до 17,2 процента годовых. Доля тех, кому удалось заработать свыше этих значений, составила всего 9 процентов.

Аналитики регулятора также выяснили, какие инструменты влияют на итоговый результат. Наилучшую отдачу показали портфели, в которых присутствовали паевые инвестиционные фонды. Средняя доходность этого актива для неквалифицированных инвесторов за трехлетку достигла 17,9 процента годовых. В то же время использование производных финансовых инструментов, как правило, негативно сказывалось на состоянии счетов и чаще всего приводило к ухудшению финансовых показателей.