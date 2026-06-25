Центр здоровья Юрия Титова открыл набор в летний АВА-сад для детей 3–5 лет

Центр здоровья Юрия Титова объявил о начале набора в летний АВА-сад для детей от 3 до 5 лет. Новый формат рассчитан на семьи, которые хотят сохранить развитие ребенка в период летних каникул, обеспечить ему регулярное общение со сверстниками и поддержку специалистов в комфортной игровой среде.

Летний АВА-сад создан для детей, которым важно продолжать развивать коммуникацию, самостоятельность, внимание, понимание инструкций и навыки взаимодействия с окружающими. Программа построена на принципах прикладного анализа поведения (ABA) и сочетает игровые, творческие, сенсорные и развивающие занятия с четкой структурой дня.

«Для маленького ребенка лето не должно становиться перерывом в развитии. Регулярные занятия, понятный режим и возможность ежедневно общаться со сверстниками помогают закреплять навыки, которые формируются в течение всего года», отмечают специалисты центра.

Для удобства родителей организованы две смены. Утренняя группа работает с 9:30 до 13:30, дневная с 14:00 до 18:00. Родители могут выбрать наиболее удобный вариант или посещать обе смены, если ребенок готов к такому режиму.

Каждый день включает разнообразные активности, направленные на всестороннее развитие ребенка. В программу входят приветственный круг, развивающие занятия по речи, логике и счету, подвижные игры, творческие мастерские, сенсорные занятия, игры с правилами, а также обучение бытовым навыкам во время перекуса и свободной игры. Такое сочетание помогает детям сохранять интерес к занятиям, не перегружаясь и постепенно осваивая новые умения.

Особое внимание уделяется развитию навыков, которые необходимы ребенку в повседневной жизни. В группе дети учатся взаимодействовать со сверстниками, соблюдать правила, просить помощь, ждать своей очереди, выполнять инструкции взрослых и становиться более самостоятельными. Благодаря постоянной практике в естественной игровой среде новые навыки закрепляются значительно эффективнее.

Группу сопровождает команда специалистов, в которую входят ABA-куратор, специалист в области прикладного анализа поведения, логопед-дефектолог и инструктор по сенсорной интеграции. Такой междисциплинарный подход позволяет одновременно работать над развитием речи, коммуникации, поведения, сенсорной регуляции, понимания инструкций и навыков взаимодействия в коллективе.

По словам специалистов центра, небольшой размер групп позволяет уделять внимание каждому ребенку и учитывать его индивидуальные особенности, темп адаптации и уровень развития. Это особенно важно для детей, которым бывает сложно привыкать к новой обстановке или включаться в совместную деятельность.

Летний АВА-сад станет не только возможностью интересно провести лето, но и позволит сохранить достигнутые результаты, продолжить развитие ребенка и подготовиться к новому учебному году без длительного перерыва.

Подробнее о программе: https://www.titov.center/

Телефон для записи и консультации: 8 (916) 861-96-17.