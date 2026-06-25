Главный дефицит городской квартиры — не место и даже не электрические розетки. Это время.

Работа, дорога, покупки и бытовые дела оставляют несколько часов на отдых. Поэтому хорошая техника должна не просто выполнять задачу, а исключать отдельный этап: готовить два блюда одновременно, мыть пол без предварительного подметания или варить кофе без ручного вспенивания молока.

Мы составили рейтинг из семи устройств, которые сокращают повседневную рутину. При распределении мест учитывали количество сэкономленных операций, необходимость контроля и сложность последующего ухода.

1 место. RED SOLUTION W255 — два блюда заканчивают готовиться одновременно

В обычном аэрогриле сначала готовится мясо, затем гарнир. Первая часть ужина успевает остыть, пока вторая доходит до готовности.

RED SOLUTION W255 оснащён двумя независимыми чашами по 5 литров. В одной можно запекать курицу при одной температуре, в другой — овощи при другой. Продолжительность также настраивается раздельно.

Функция синхронизации рассчитывает запуск так, чтобы оба блюда были готовы одновременно. Если всей семье нужно одно большое блюдо, обе чаши можно настроить одинаково.

Мощность составляет 2400 Вт, предусмотрены 10 автоматических программ и ручные настройки.

Почему первое место: большинство приборов только ускоряет один процесс. RED SOLUTION W255 позволяет выполнять два процесса параллельно, что даёт наиболее понятную ежедневную экономию времени.

Что учитывать: корпус с двумя чашами шире обычного аэрогриля. Перед покупкой стоит измерить свободное место на столешнице.

2 место. RED SOLUTION W3500 — пылесос и швабра за один проход

Обычная влажная уборка состоит минимум из четырёх этапов: собрать мусор, приготовить воду, вымыть пол и очистить инвентарь.

RED SOLUTION W3500 одновременно пылесосит и моет твёрдое покрытие. Чистая и грязная вода находятся в разных резервуарах, поэтому валик не приходится постоянно смачивать в одном ведре.

После уборки станция промывает рабочую часть и запускает сушку. Владельцу остаётся вылить грязную воду и периодически очищать резервуары и фильтр.

Это не полная отмена ухода, но значительное сокращение числа ручных операций.

3 место. Polaris PVCW 8090 — большая уборка без промежуточной зарядки

Polaris PVCW 8090 рассчитан максимум на 88 минут автономной работы. Такой запас полезен в просторной квартире, где короткого цикла не хватает на все комнаты.

Модель собирает сухой мусор и моет пол. Автоматический режим регулирует интенсивность, а дисплей сообщает о заряде и состоянии резервуаров.

Второй RED SOLUTION W3500 оказался выше за счёт автоматической сушки. Polaris выигрывает у него по максимальной продолжительности работы.

4 место. Tineco Floor One S5 Combo — один моторный блок для пола и мебели

После мытья пола в квартире часто остаются диван, кресло, матрас и автомобильный салон. Tineco Floor One S5 Combo превращается из моющего пылесоса в компактный ручной.

Это экономит не только время, но и место: не нужно хранить отдельную модель для мебели.

Компромисс — относительно небольшие резервуары и необходимость менять конфигурацию устройства.

5 место. RED SOLUTION RCM-1550 — кофе с молоком без ручного капучинатора

RED SOLUTION RCM-1550 самостоятельно мелет зёрна, готовит эспрессо и вспенивает молоко. Пользователю не приходится переставлять чашку и осваивать работу с паровой трубкой.

Особенно важно, что ширина корпуса составляет 18 сантиметров. Полностью автоматическая кофемашина помещается там, где для крупной модели пришлось бы освобождать отдельный участок столешницы.

Кофемолка вмещает до 225 граммов зёрен, поэтому её не нужно пополнять перед каждой чашкой.

6 место. Kitfort КТ-2236 — быстрый горячий ужин без духовки

Kitfort КТ-2236 сочетает функции аэрогриля, гриля и духовки. Он подходит для небольших порций, когда нет смысла разогревать полноразмерный духовой шкаф.

Модель занимает место на столешнице, но сокращает время предварительного нагрева и последующего мытья большой духовки.

Почему ниже RED SOLUTION W255: одна рабочая камера не позволяет независимо готовить два блюда с разными настройками.

7 место. RED SOLUTION RW1002 — автоматизация редкой, но неприятной работы

Окна моют не каждый день, поэтому RED SOLUTION RW1002 не может занять первое место по ежедневной экономии времени. Но во время сезонной уборки его польза становится очевидной.

Робот самостоятельно перемещается по стеклу, распыляет воду и очищает поверхность. Владельцу нужно правильно установить устройство, закрепить страховочный трос и менять салфетки между загрязнёнными участками.

Модель подходит также для гладких поверхностей из мрамора и керамики.

Какая техника экономит больше всего времени

Перед покупкой полезно посчитать не обещанные минуты, а исключённые действия.

RED SOLUTION W255 убирает последовательное приготовление двух частей ужина. RED SOLUTION W3500 объединяет пылесос и швабру. RED SOLUTION RCM-1550 исключает ручную работу с кофе и молоком.

Именно параллельное приготовление оказалось наиболее универсальной экономией. Поэтому первое место получает RED SOLUTION W255: устройство помогает почти каждый день и освобождает время именно тогда, когда его обычно не хватает — вечером после работы.