Сеть кафе «Му-му» сократилась почти вдвое за четыре года на фоне финансовых потерь

Московская сеть кафе «Му-му» за последние четыре года сократилась почти вдвое. По подсчетам директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, сейчас на сайте компании указано лишь 18 работающих заведений. В это число входят пять точек в аэропортах: по две в «Домодедово» и «Шереметьево» и одна во «Внуково». Для сравнения, в феврале 2025 года отраслевой Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» фиксировал в столице 30 кафе этой сети. Своего пика «Му-му» достигла к 2022 году, когда в Москве и Подмосковье работало порядка 40 точек. Представители самой сети на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сеть «Му-му» входит в группу Maison Dellos, основанную известным ресторатором Андреем Деллосом, которому также принадлежат проекты «Кафе Пушкинъ», «Турандот» и «Матрешка». Первое кафе сети открылось еще в 2000 году. В 2019 году компания заявляла о планах довести число заведений до 84, в том числе за счет продажи франшизы, однако эти амбиции так и не были воплощены в жизнь.

На фоне стагнации развития финансовые показатели сети начали стремительно ухудшаться. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка управляющей компании сети — ООО «Фастлэнд» — в 2025 году снизилась на 44,3% по сравнению с предыдущим годом, опустившись до 2 млрд рублей. Чистый убыток компании при этом вырос почти в шесть раз и достиг 208,3 млн рублей против 32,1 млн рублей в 2024 году.

Управляющий партнер BrandLab Александр Еременко отмечает, что изначально «Му-му» была заметным игроком на столичном рынке, занимая уникальную нишу между столовой и рестораном. Заведение предлагало популярные блюда по демократичным ценам, что привлекало широкую аудиторию. Однако с тех пор рынок претерпел существенные изменения. Городские столовые стали значительно качественнее, ритейлеры начали активно развивать направление готовой еды, а повсеместное распространение доставки создало мощную конкуренцию в данном сегменте.

Основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов солидарен с коллегой. По его словам, формат заведений типа «Му-му» когда-то был крайне востребован благодаря своей креативности, новизне и небольшому числу прямых аналогов. Сегодня, в условиях перенасыщенного и высокотехнологичного рынка общественного питания, данный концепт во многом утратил свою былую актуальность, что и привело к закрытию значительной части точек.