Трамп: альянс подвёл Соединённые Штаты

Президент США Дональд Трамп в Белом доме провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой сделал ряд резких заявлений в адрес Североатлантического альянса. Глава американского государства заявил, что блок подвел Соединенные Штаты, однако подчеркнул особую роль нынешнего руководителя организации.
«Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», — заявил Дональд Трамп, обращаясь к генсеку НАТО.
Несмотря на жесткую оценку работы альянса в целом, американский лидер высоко отозвался о личности Марка Рютте. По словам президента США, действующий генеральный секретарь НАТО «уважают во всём мире», что и стало ключевым фактором для проведения сегодняшних переговоров.
Встреча главы Белого дома и руководителя Североатлантического альянса состоялась 24 июня в Вашингтоне. Стороны обсудили текущее состояние отношений между США и НАТО, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в условиях меняющейся геополитической обстановки.
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