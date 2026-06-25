В регионах России вводят масштабные ограничения на продажу топлива

В июне волна ограничений на продажу моторного топлива охватила десятки российских регионов. От Крыма до Сибири местные власти вводят лимиты на объем топлива, отпускаемого на один автомобиль, и повсеместно запрещают заправку в канистры. Данные меры принимаются в экстренном порядке для предотвращения искусственного дефицита, пресечения спекуляций и обеспечения горючим приоритетных государственных служб.

Ситуация на юге и в центральной части страны

Наиболее жесткие решения были приняты на юге страны. В Севастополе и Крыму свободная продажа топлива была фактически приостановлена: теперь горючее поступает исключительно государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность территорий. Параллельно власти увеличили допустимый объем топлива, которое легковые автомобили могут провезти через Крымский мост, до 200 литров на одно транспортное средство.

В Центральной России подход варьируется от жесткого нормирования до призывов к сознательности. В Липецкой области, где власти признали наличие перебоев с отдельными марками топлива, ввели лимит в 30 литров на автомобиль. В Белгородской, Курской и Брянской областях основной упор сделали на запрет заправки в канистры для предотвращения локального дефицита. Губернаторы Тамбовской и Владимирской областей заявили, что очереди на заправках спровоцированы ажиотажным спросом и спекуляциями, призвали жителей сократить использование личных автомобилей и покупать бензин только в необходимых объемах.

Лимиты на Урале, в Сибири и Поволжье

На Урале и в Сибири региональные правительства унифицируют правила отпуска горючего. В Тюменской, Омской и Курганской областях установлены четкие нормативы: в черте населенных пунктов на один автомобиль можно приобрести не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива, на трассовых заправках лимит на дизель увеличен до 200 литров. Заправка в емкости под строгим запретом. Аналогичные меры по нормированию продаж рекомендованы или введены в Новосибирской и Кемеровской областях, а в Томской области город Стрежевой ограничил продажи, чтобы предотвратить вывоз топлива в другие регионы.

В Поволжье и других субъектах также фиксируются точечные ограничения. В Саратовской области до конца июня действует лимит в 30 литров на машину, временные ограничения ввели в Пензенской области и на заправках Лукойла в Вологодской. В Самарской области региональное управление ФАС получило поручение взять цены на топливо под особый контроль, а в Челябинской области для мониторинга ситуации сформирован специальный оперативный штаб. В Адыгее власти также провели совещание с поставщиками и анонсировали скорое введение лимитов на продажу бензина.