Александр Новак сообщил о перестройке логистики на российском рынке топлива

От
Семен Софин
-

В российском топливном секторе начались изменения в схеме поставок: власти приступили к перенастройке логистики на внутреннем рынке. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в разговоре с ТАСС, уже идет адаптация цепочек снабжения под реальные запросы отрасли, однако для окончательного выравнивания ситуации на рынке понадобится еще некоторое время.

Комментируя вопросы о сроках завершения этой работы и возможном росте доступности топлива, Новак отметил, что процесс уже запущен и ведется на системной основе с учетом потребностей регионов и потребителей.

Александр Новак отметил, что логистическая система сейчас выстраивается заново с учетом текущих потребностей, а на приведение рынка к равновесию потребуется некоторое время.

Следите за нашими новостями
в удобном формате





Списки иноагентов и запрещенных организаций на территории РФ:

*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации

**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации

***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»