Александр Новак сообщил о перестройке логистики на российском рынке топлива

В российском топливном секторе начались изменения в схеме поставок: власти приступили к перенастройке логистики на внутреннем рынке. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в разговоре с ТАСС, уже идет адаптация цепочек снабжения под реальные запросы отрасли, однако для окончательного выравнивания ситуации на рынке понадобится еще некоторое время.

Комментируя вопросы о сроках завершения этой работы и возможном росте доступности топлива, Новак отметил, что процесс уже запущен и ведется на системной основе с учетом потребностей регионов и потребителей.

Александр Новак отметил, что логистическая система сейчас выстраивается заново с учетом текущих потребностей, а на приведение рынка к равновесию потребуется некоторое время.