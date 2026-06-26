В Госдуме раскрыли детали нового законопроекта о регулировании крипторынка

В Госдуме обозначили новые сроки рассмотрения законопроекта, который должен задать правила для рынка цифровых активов в России. Речь идет о документе «О цифровых валютах и цифровых правах»: по словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, его намерены принять до окончания весенней сессии, то есть до 20 июля, сообщили РБК радио. Если это произойдет, то предусмотренные нормы начнут применяться с 1 сентября 2026 года.

Аксаков отметил в эфире Радио РБК, что инициатива уже прошла первое чтение. Изначально ожидалось, что регулирование заработает раньше — с июля, однако график пришлось сдвинуть.

Перенос даты вступления закона в силу объясняется не спорными положениями и не разногласиями по его общей идее. Как отметил парламентарий, основная нагрузка сейчас связана с корректировкой большого массива подзаконных документов. Особенно много времени требует доработка правил, регулирующих, как граждане и компании должны отчитываться о криптовалютных активах, размещенных на иностранных платформах и сервисах.

Также в документе планируется закрепить обновленные требования к отчетности и ограничениям для кошельков.

При подготовке финальной версии закона будут учтены предложения участников рынка.

Чтобы снизить риск утечки закрытых данных у участников внешнеэкономической деятельности, было решено не требовать от них полной детализации операций с криптовалютой в отчетах для Федеральной налоговой службы. Компании должны будут лишь фиксировать сам факт применения цифровых активов.

Помимо этого, в правовое поле введут некастодиальные кошельки. Для таких кошельков установят предел операций на уровне 100 тысяч рублей и обяжут передавать сведения в налоговые органы.