Банк России увеличил ежедневные покупки валюты до 9,34 млрд рублей

Банк России будет проводить суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день в период с 1 по 6 июля. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Решение принято с учетом анонсированного Минфином РФ объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 июня по 6 июля, который составляет 9,91 млрд рублей в день. Совокупный объем закупок формируется из операций обоих ведомств на внутреннем валютном рынке.

Во втором полугодии 2026 года ежедневный объем операций с иностранной валютой будет рассчитываться на основе данных Минфина, публикуемых на третий рабочий день каждого месяца. В расчет войдут объемы покупки или продажи валюты по бюджетному правилу, скорректированные на величину продаж за счет чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

Общий объем таких инвестиций за первое полугодие 2026 года составил 74,8 млрд рублей, что в пересчете на второе полугодие дает 0,58 млрд рублей в день. Операции по использованию средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не проводились.

В конце декабря 2026 года регулятор обнародует данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на первое полугодие 2027 года с учетом данных Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за второе полугодие текущего года.