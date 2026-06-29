Изменения для автомобилистов в июле 2026 года: цены, кредиты и новые правила

В предстоящем июле российских автомобилистов ожидает несколько заметных изменений, которые затронут расходы на покупку и содержание машин, а также правовые аспекты вождения. Что именно поменяется для водителей в середине 2026 года?

Автомобили станут дороже. По оценке дилерской группы Автодом, в июле стоимость новых автомобилей в массовом сегменте увеличится примерно на 3–5%. Машины, ввозимые по параллельному импорту, могут вырасти в цене до 8%. Схожих прогнозов придерживаются в компании Интерлизинг, ожидая подорожание массового класса на 2–4%, а дорогих комплектаций и параллельного импорта — до 8%. В Рольфе допускают рост стоимости электромобилей и гибридов на фоне спроса. Не исключено повышение цен на автомобили с пробегом до 5%.

Обслуживание автомобилей также обойдется дороже. Руководитель сервисного направления маркетплейса Fresh Владимир Андреев ожидает умеренное повышение стоимости запчастей и услуг СТО на 1–2%. Эксперт связывает это с нехваткой кадров, старением автопарка и сезонным увеличением пробегов. В Автодоме отметили, что за год средние цены на слесарный ремонт выросли на 10%, а на кузовные работы — на 15%, и тенденция сохранится на весь 2026 год с ростом на уровне 4–5%.

Получить автокредит станет труднее. Российские банки продолжают ужесточать подход к оценке платежеспособности заемщиков. Начиная с 1 июля при расчете долговой нагрузки клиентов будут учитывать лишь 90% их неофициальных доходов. Эксперты отмечают, что требования банков становятся строже, а объем выдачи автокредитов пока остается ниже прошлогоднего уровня.

Некоторым водителям придется менять права. В июле 2026 года заменить водительское удостоверение необходимо тем гражданам, у которых срок действия документа истекал в июле 2023 года. Это связано с завершением действия механизма автоматического продления прав, введенного в 2020 году во время пандемии и продленного в 2022 году. Система позволяла считать удостоверения действительными еще три года после окончания срока.

Продолжатся проверки водителей. В течение июля столичная Госавтоинспекция сохранит практику регулярных рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Только с 22 по 26 июня к ответственности привлекли свыше 160 автомобилистов с признаками опьянения. Одновременно инспекторы продолжают контролировать соблюдение требований по тонировке автомобилей.

Контроль за производителями шин усилят. С июля 2026 года начнет действовать новый механизм проверки производителей автомобильных шин, направленный на борьбу с недобросовестными компаниями. Минпромторг пояснил, что система предусматривает проверку достоверности данных, передаваемых в информационную систему маркировки, с возможными выездами на производственные площадки.

Таможенным органам потребуется более веская доказательная база. Верховный суд России представил обзор судебной практики по ситуациям, когда Федеральная таможенная служба доначисляла платежи на автомобили на основе недостаточно подтвержденных сведений. Юристы отмечают, что такая позиция суда обяжет сотрудников таможни тщательнее собирать и обосновывать доказательства при формировании доказательной базы.