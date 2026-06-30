Продавцы маркетплейсов стали чаще судиться с самими площадками

За последние два с половиной года число судебных разбирательств между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами увеличилось в несколько раз. К такому выводу пришли аналитики юридического сервиса DestraLegal.ru, изучившие статистику картотеки арбитражных дел. В качестве показательного примера эксперты приводят интернет-ритейлера Ozon. Если в период с 2021 по 2023 год компания фигурировала в качестве ответчика по 613 искам, то за полтора года — с января 2024-го по июнь 2026-го — количество заявлений с различными требованиями к ней подскочило на 198 процентов, достигнув отметки в 1825 дел.

Масштаб тенденции подтверждается и независимыми подсчетами издания Ведомости, которые опирались на выгрузку системы СПАРК-Интерфакс. За аналогичный период число исков к головному юридическому лицу маркетплейса — ООО Интернет решения — увеличилось почти в три раза, с 638 до 1861. При этом финансовый масштаб споров также претерпел колоссальные изменения: если ранее общая сумма претензий оценивалась примерно в 800 миллионов рублей, то теперь этот показатель достиг 5,8 миллиарда рублей. В самом Ozon подобную судебную динамику связывают исключительно с операционным ростом. Представитель компании пояснил, что нагрузка на юридический департамент и суды прямо пропорциональна количеству совершенных операций. По данным ритейлера, за последние два с половиной года клиентам было доставлено свыше 5 миллиардов товаров, что также в три раза превышает показатели за 2021–2023 годы.