Ростех представил новую помехозащищенную систему связи для беспилотников

Государственная корпорация Ростех представила новую помехозащищенную систему связи, предназначенную для беспилотных авиационных систем. Разработку представил профильный холдинг Росэл. Изделия были презентованы в ходе Международного молодежного промышленного Форума Инженеры будущего. Новая система базируется на использовании специализированных помехозащищенных радиомодемов и призвана решить критические задачи управления дронами в сложных эксплуатационных условиях.

Ключевая задача разработки — обеспечение стабильного канала управления и телеметрии, а также бесперебойной передачи видеопотока даже при активном противодействии средств радиоэлектронной борьбы. Сотрудник холдинга Росэл Роман Чапкин отметил, что основное преимущество радиолиний их системы заключается в адаптации по скорости и частоте передачи данных в совокупности с режимом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. По его словам, это позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и, выбрав необходимые частоты, продолжать передавать данные или надежно управлять беспилотником.