Дайджест: что изменится в России в июле

С 1 июля в России вступят в силу новые требования Банка России к микрофинансовым организациям. Теперь под запретом окажутся заранее отмеченное согласие на дополнительные услуги, двусмысленные формулировки, касающиеся отказа или согласия, а также способы оформления, при которых важные условия, риски и невыгодные детали скрываются от клиента.

Кроме того, в кредитных историях граждан начнут появляться новые сведения, призванные помочь банкам и МФО выявлять и предотвращать оформление займов и кредитов без согласия человека. Эти изменения направлены на усиление защиты клиентов и борьбу с мошенническими схемами.

С 1 июля в России начнут действовать новые правила, касающиеся информации о счетах и вкладах несовершеннолетних. Родители и иные законные представители подростков от 14 до 18 лет смогут запрашивать справки по открытым на них банковским счетам.

Кроме того, с этой же даты появятся два новых варианта страхования жизни, предусматривающие получение инвестиционного дохода. Первый — страхование с объявляемой доходностью: размер дохода заранее устанавливается, не опираясь на стоимость каких-либо активов. Второй — страхование с расчетной доходностью, где итоговая прибыль определяется по формуле, закрепленной в договоре, и зависит от результата конкретного актива.

В России с 1 июля станет доступна удалённая подача документов для регистрации прав на недвижимость — при условии, что личность собственника подтверждена через Единую биометрическую систему. В таком случае документы оформляются и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

Что касается второго типа договоров, заключать их смогут только физические лица со статусом квалифицированного инвестора, если страховая премия вносится единовременно и её сумма составляет не менее 6 млн рублей.

Границы земель сельскохозяйственного назначения в ЕГРН.

С 1 июля по инициативе Росреестра сведения о границах сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельхозназначения, начнут включать в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, с этой же даты для импортеров из стран ЕАЭС в России вводится обязанность перечислять обеспечительный платеж через систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Новое правило касается поставок из Армении, Казахстана и Киргизии. Для товаров, ввозимых из Белоруссии, применение требования отложено до 1 ноября.

Новые правила по уборке помещений

С 1 июля в России начнёт действовать ГОСТ, утверждённый Росстандартом, который содержит рекомендации по организации уборки помещений. В документе отдельно прописаны требования к работе персонала, порядок входа и выхода из чистых зон, правила проведения уборочных работ, а также вопросы технического обслуживания и контроля.

Увеличение госпошлин для иностранных граждан

С 27 июля в России вырастут размеры государственных пошлин для иностранцев. Так, оформление российского гражданства подорожает с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, а получение разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 тыс. рублей.

При оформлении вида на жительство размер госпошлины заметно увеличится: вместо 6 тысяч рублей придется заплатить 30 тысяч. Кроме того, подорожает и получение разрешения на привлечение иностранных работников — за каждого специалиста сумма составит 15 тысяч рублей.