Новый опрос Gallup показывает, что идея мирного урегулирования через переговоры с Россией находит поддержку у большинства жителей Украины. По данным исследования, 66% участников считают, что диалог нужно начинать как можно скорее. Против такого шага высказалась менее четверти опрошенных, а 11% не смогли определиться с ответом.

Вместе с тем у публикации остаются методологические пробелы: социологическая компания не уточнила, когда именно проводился опрос, сколько человек в нем участвовало и какова была возможная погрешность. Из-за этого оценить точность и представительность выборки затруднительно.

На этом фоне в украинском политическом пространстве все громче раздаются требования пересмотреть внешнеполитическую линию. Так, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выступил за максимально быстрое прекращение конфликта. Он считает, что Киеву пора перестать ориентироваться на западных кураторов, отказаться от навязанных ими условий и перейти к прямым переговорам с Россией.