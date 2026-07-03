Состояние главы рыльского района после подрыва на мине оценено как близкое к тяжелому

Состояние главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука, который пострадал в результате подрыва служебного автомобиля на мине, оценивается медиками как средней степени тяжести, близкое к тяжелому. Об этом сообщил представитель Федерального центра медицины катастроф Александр Попов. Он также уточнил, что процесс оказания медицинской помощи всем пострадавшим находится на контроле регионального и федерального министерств здравоохранения.

Чрезвычайное происшествие произошло утром 3 июля в Рыльске. По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, служебный автомобиль с сотрудниками районной администрации подорвался на мине. В салоне находились сам Владимир Ковальчук, получивший слепые осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму, а также директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Последнему потребовалась экстренная операция из-за непроникающего ранения живота и осколочного ранения бедра.

Еще двое сотрудников администрации в момент взрыва не находились в машине. Начальник управления культуры и специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям стояли на крыльце соседнего здания. В результате инцидента они получили слепые осколочные ранения конечностей и акубаротравму, их состояние оценивается как легкое. Еще один пострадавший в настоящее время транспортируется в медицинское учреждение.