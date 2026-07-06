ОАК оценила программу ремоторизации SSJ-100 в 115 млрд рублей

Объединенная авиастроительная корпорация предварительно определила масштаб программы по замене силовых установок на самолетах SSJ-100. Согласно данным источников, речь идет о 50 воздушных судах, что составляет примерно треть от всего парка. Работы по установке российских двигателей ПД-8 вместо российско-французских SaM146 планируется начать в конце 2029 года.

Параллельно с подготовкой к ремоторизации будет продолжаться продление ресурсов для самолетов, оснащенных иностранными двигателями. Конкретные бортовые номера машин и авиакомпании, чьи суда попадут в программу, пока не определены.

Критерии отбора самолетов

Число самолетов, включаемых в программу, определено с учетом нескольких факторов. Эксперты оценивали техническое состояние воздушных судов, ограничения по ресурсам незаменяемых компонентов и прогнозируемый остаточный срок службы каждого борта.

Предварительная стоимость работ составляет 2,3 млрд рублей на один лайнер. Общая сумма программы оценивается в 115 млрд рублей. Эта цифра сопоставима со стоимостью нового SSJ-100, однако в два раза ниже себестоимости обновленной версии SJ-100, которая составляет 5,5 млрд рублей.

Финансирование программы

Часть источников уточняет, что названная сумма включает преимущественно себестоимость двигателей и расходы на сопутствующие процедуры. Себестоимость одного ПД-8 на 2024 год оценивалась в 1,09 млрд рублей, соответственно комплект из двух силовых установок обходится в 2,18 млрд рублей. Итоговая стоимость программы может оказаться выше заявленной.

Вопрос финансирования остается открытым. Предполагается, что половину расходов покроет Минпромторг. Для покрытия оставшейся суммы рассматриваются варианты бюджетного финансирования через Минтранс или привлечение средств собственников воздушных судов. В Минпромторге и Минтрансе комментарии по этому вопросу не предоставили.

Позиция ОАК

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что совместно с профильными ведомствами и авиакомпаниями ведется работа по определению оптимальных параметров проекта ремоторизации. При этом учитываются как производственные мощности, так реальный спрос со стороны эксплуатантов.