Российские банки начали повышать доходность по депозитам

После снижения Центробанком ключевой ставки до 14,25% крупнейшие российские банки, напротив, начали повышать доходность по депозитам. По данным «Финуслуг», ставки по вкладам выросли у двадцати ведущих кредитных организаций страны.

Как пояснил «РГ» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, банки пошли на этот шаг на фоне снижения интереса к вкладам. В последние месяцы часть средств уходит из депозитов: этому способствуют рост доли наличных в обороте из-за ограничений доступа к интернету, а также сезонные траты на отпуск. Кроме того, нынешний уровень доходности уже слабее стимулирует людей откладывать деньги на крупные покупки.

По словам эксперта, на 3 июля средний максимум по депозитам в десятке крупнейших банков, согласно данным маркетплейса «Финуслуги», достиг 13,5% годовых по трехмесячным вкладам. Для размещений на полгода показатель составил 12,91% годовых, а на год — 12,24%. За семь дней доходность прибавила 0,03–0,06 процентного пункта.

Щербаченко отметил, что сейчас депозитные ставки примерно вдвое превышают годовую инфляцию. Существенных изменений до конца лета он не ожидает: по его прогнозу, доходность останется около 12,5% для вкладов на три месяца и в диапазоне 11,5–12% для полугодовых. Эксперт считает, что для большинства вкладчиков такие условия сохранят свою актуальность вплоть до декабря 2026 года.

Финансист отмечает, что возможность получать доход по депозитам сохранится еще как минимум до конца 2026 года. Однако, по его словам, ставки по вкладам будут постепенно идти вниз вслед за снижением ключевой ставки Центробанка: этот процесс, как ожидается, станет последовательным, но не резким. Эксперт прогнозирует, что к концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 11,25–13%, а уже в июле — снизиться на 0,25–0,5 процентного пункта.

Щербаченко советует не ограничиваться одним вкладом, а распределить деньги между несколькими инструментами. Одну часть средств, которые не потребуются в ближайшее время, он предлагает разместить на годовом депозите. Другую — положить на более короткие сроки, например на три или шесть месяцев. Кроме того, для денег, предназначенных на повседневные траты, эксперт рекомендует открыть накопительный счет, чтобы тоже получать с них доход.

Эксперт не рекомендует оформлять кредит сейчас, если в этом нет острой необходимости. По его мнению, разумнее отложить решение до декабря 2026 года или начала 2027 года: к этому времени кредитные ставки могут заметно снизиться и стать выгоднее текущих.