Стоимость икры может резко подняться на фоне новых правил проверок

Минздрав подготовил проект приказа, который может расширить основания для внеплановых проверок Роспотребнадзора. Речь идет о производителях икры, молочной продукции, обуви, а также одежды из шерсти. Поводом для контроля, согласно документу, может стать ситуация, когда такие товары продаются в рознице дешевле на 30% по сравнению со среднемесячной ценой реализации аналогичной продукции.

Для некоторых безалкогольных напитков, включая варианты с соком, предлагается более высокий порог отклонения — 60%. Копия проекта оказалась в распоряжении «Ведомостей». Подлинность документа подтвердили два источника издания, знакомые с процессом его подготовки. В Минздрав уже направлен соответствующий запрос.

Роспотребнадзор совместно с оператором системы маркировки ЦРПТ разработал новый индикатор риска, рассказал представитель ведомства. По его словам, если цена заметно отклоняется от обычного уровня, это может свидетельствовать о повышенной вероятности незаконного оборота товаров и стать поводом для проведения риск-анализа.

Собирать сведения о розничной стоимости и направлять их контролирующим органам будет система маркировки «Честный знак». Представитель ЦРПТ уточнил, что такие данные фиксируются в момент выбытия товара из оборота и сохраняются в системе. Кроме того, на базе ЧЗ будут формироваться ценовые выборки.

Рабочая группа по «регуляторной гильотине» в рыболовной отрасли, куда Аналитический центр при правительстве направил проект Минздрава, не поддержала предложенный индикатор риска, связанный с икрой. Об этом сообщил сопредседатель группы и глава ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, в документе не отражены важные условия, влияющие на стоимость продукции. Так, предлагается считать среднюю цену икры по лососевым и осетровым видам вместе, хотя разница между ними колоссальная: лососевая икра обычно стоит 9–14 тысяч рублей за килограмм, а осетровая — от 60 тысяч. Кроме того, в одну категорию с натуральной икрой включили и структурированную, которая заметно дешевле.

На стоимость продукта заметно влияет и сезонность добычи: выпуск красной икры зависит от хода лососевой путины, которая обычно продолжается с мая по начало ноября, тогда как основной объем производства черной икры приходится на период с ноября по январь.

Кроме того, икра, расфасованная в недорогую пластиковую тару, может быть отнесена к зонам риска, даже если производитель и продавец действуют добросовестно.

В «Союзмолоке» также подчеркивают, что средний показатель цены за месяц не отражает всех рыночных колебаний. Так, если товар попал в оборот во время масштабной акции, его стоимость может оказаться ниже средней, и это не будет нарушением закона, поясняет менеджер союза по взаимодействию с госорганами Анастасия Жарова.

По мнению автора, само выражение «аналогичные товары» составлено неудачно: оно фактически сводит в одну категорию продукцию с разными кодами ТН ВЭД ЕАЭС, хотя их себестоимость и конечная цена могут отличаться в разы. В качестве примера она приводит питьевое молоко: по данным Росстата, одни лишь различия в способах термической обработки способны давать ценовой разрыв более чем на 20%.

При этом замысел регулятора, как отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, вполне объясним. Смысл подхода — опираться на показатели, заметное отклонение которых может указывать на возможный риск фальсификации.

Жарова отмечает, что ориентироваться только на цену опасно: подделка вполне может стоить столько же, сколько и оригинальный товар, а легальная продукция, наоборот, иногда продается дешевле рынка — например, из-за налаженного производства, оптимизированной логистики или небольшой торговой наценки. Поэтому, по ее словам, ценовой показатель лишь отражает стоимость, но не позволяет понять, есть ли признаки нелегального выпуска, а значит, вероятность ошибочных срабатываний будет очень высокой.

Бурмистров считает, что оценивать производителя по розничным ценам нельзя, поскольку на них он напрямую не влияет. Эту же мысль разделяет заместитель гендиректора ГК «Черноголовка» по взаимодействию с органами госвласти Евгений Кореньков. Он подчеркнул, что формирование цены — это зона ответственности розницы, а не изготовителя, и именно поэтому идея рассчитывать по ней индикатор риска выглядит некорректной.

В Роспотребнадзоре считают, что никакого противоречия здесь нет: именно розничная цена, по их мнению, лучше всего показывает, сколько в итоге платит покупатель. Этот показатель можно сравнивать по категориям товаров, по времени, регионам, торговым площадкам и схожим позициям.

А вот закупочная стоимость, как отметили в ведомстве, гораздо сложнее для анализа и менее открыта. На нее нередко влияют договоренности между сторонами, бонусные схемы, отсрочки платежей, маркетинговые соглашения, условия доставки и различные коммерческие скидки.