В России подскочили оптовые цены на курицу

По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), в последние недели на рынке птицы заметно усилился рост оптовых цен. Сильнее всего подорожали самые популярные позиции — тушка, филе, грудка и окорочка: их стоимость в сравнении с прошлым годом прибавила двузначными темпами.

Участники отрасли связывают такую динамику сразу с несколькими факторами: сезонным всплеском спроса, сокращением объемов предложения, накопленным ростом затрат и ограничениями на импорт. На фоне удорожания сырья производителям колбас уже приходится готовиться к изменению рецептур.

К 27-й неделе на оптовом рынке заметно подорожала птицеводческая продукция: тушка бройлера прибавила 27% к уровню прошлого года и достигла рекордной отметки, филе стало дороже на 31%, грудка — на 17%, а окорочка — на 13%. Такой скачок в первую очередь связан с сокращением объемов производства внутри страны.

Как сообщает Росстат, в мае выпуск мяса птицы уменьшился на 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — с 580 до 557 тыс. тонн в живом весе. НСМ, в свою очередь, отмечает, что в отдельных регионах переработчики уже испытывают нехватку сырья и из-за этого вынуждены снижать выпуск продукции из птицы.

В Минсельхозе заявляют, что дефицита мяса птицы на внутреннем рынке нет: за первые пять месяцев года сельхозпредприятия выпустили 2,76 млн тонн в живом весе, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,82 млн тонн, следует из данных Росстата. Ведомство отмечает, что с начала года цены производителей увеличились всего на 0,4%, а в рознице — на 0,9%. Если смотреть на годовую динамику, отпускные цены поднялись на 3,3%, что заметно ниже уровня инфляции. При этом в министерстве объясняют текущие изменения на оптовом рынке прежде всего сдвигом в спросе и предложении на отдельные части птицы.

По мнению генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, ситуация на рынке остается стабильной: мясом птицы он обеспечен даже более чем полностью. Он отмечает, что летний период традиционно сопровождается ценовыми колебаниями, поскольку на рынок влияет жара. В это время птицу размещают менее плотно, а покупатели чаще выбирают более легкие виды мяса.

Наиболее заметно такие изменения отражаются в оптовом сегменте, который считается самым подвижным и потому сильнее всего реагирует на внешние факторы. При этом, если смотреть на средние показатели с начала года, стоимость тушки и филе все еще ниже среднегодового уровня 2025 года — на 0,1% и 3,7% соответственно.