Дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2026 года вырос до 5,7 трлн рублей

Минфин России подвел предварительные итоги исполнения федерального бюджета за первые шесть месяцев 2026 года. Как сообщает "Коммерсантъ", дефицит казны значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года, что ведомство связывает с опережающим финансированием государственных расходов.

Согласно данным Министерства финансов, дефицит федерального бюджета России по итогам января–июня 2026 года составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года этот показатель находился на уровне 3,4 трлн рублей. Таким образом, разрыв между доходами и расходами казны увеличился почти в 1,7 раза.

В Минфине пояснили, что высокие значения дефицита в начале года носят технический характер и обусловлены опережающим финансированием расходных обязательств. По словам представителей ведомства, динамика расходов связана с оперативным заключением государственных контрактов и авансированием отдельных контрактных обязательств. Подобная практика позволяет обеспечить бесперебойное выполнение бюджетных программ и своевременную оплату работ подрядчиков.

Объем доходов федерального бюджета в отчетном периоде достиг 18,6 трлн рублей, что на 5,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом структура поступлений претерпела изменения.

Нефтегазовые доходы, традиционно составляющие значимую часть казны, сократились. За первое полугодие 2026 года они составили 3,7 трлн рублей против 4,7 трлн рублей годом ранее. Снижение поступлений от нефтегазового сектора частично компенсировалось ростом ненефтегазовых доходов, что в совокупности обеспечило общий положительный рост доходной части бюджета.

Эксперты отмечают, что итоговые параметры бюджета по итогам года будут зависеть от конъюнктуры энергетических рынков, курса национальной валюты и темпов исполнения расходных обязательств во втором полугодии.