ОАК передала Минобороны России многофункциональные истребители

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Госкорпорации Ростех в рамках выполнения гособоронзаказа изготовила и передала Министерству обороны России новые партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Авиационная техника успешно прошла полный цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний и уже отправилась к местам несения боевого дежурства.

Су-30СМ2 представляет собой глубокую модернизацию самолетов, уже состоящих на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) и авиации ВМФ России. Обновленная версия отличается высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью. Установка мощной радиолокационной станции (РЛС) позволила истребителю «видеть» цели на значительно большем расстоянии и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских объектов, не заходя в зону действия ПВО противника.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ по поставкам образцов вооружений и военной техники, экипажем была осуществлена приемка самолетов Су-30СМ2. Сверхманевренные многофункциональные самолеты Су-30СМ2 одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Выражаю благодарность коллективу завода за самоотверженный труд при создании авиационной техники», отметил летчик Су-30СМ2 в ходе приемки машин.

В свою очередь, многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе и уверенно сохраняет эту позицию. Самолет предназначен для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и находящихся на значительном удалении от аэродрома базирования. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки.

«Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», подчеркнул летчик Су-34 Воздушно-космических сил России.

В руководстве корпорации подчеркивают, что производственные мощности работают стабильно, а при создании и обновлении техники обязательно учитывается реальный боевой опыт.

«Производственные площадки ОАК ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках ГОЗ. Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО», сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.