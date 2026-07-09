Парадокс выживания: малый бизнес увеличил рекламные бюджеты на 200%

Российский малый и средний бизнес (МСБ) демонстрирует беспрецедентную устойчивость в маркетинговых инвестициях. Несмотря на нехватку оборотных средств и сложный экономический фон, компании резко нарастили расходы на рекламу, вынужденно меняя правила игры на рынке.

По данным аналитиков платформы Vitamin.tools, за последний год объём пополнений рекламных кабинетов сегмента МСБ вырос сразу на 200%. Основной драйвер этого скачка — компании, которые ранее считались малобюджетными. Выяснилось, что 17% фирм, исторически тративших на продвижение до 100 тыс. рублей в месяц, перешли в категорию 100–250 тыс. рублей. Фактически маркетинговые расходы этой группы подскочили на рекордные 393%.

Инвестиции вопреки кризису

Этот маркетинговый оптимизм выглядит особенно контрастно на фоне макроэкономических отчетов. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), сегодня 75% представителей МСБ не имеют свободных средств для классического развития бизнеса. Предприниматели массово фиксируют падение потребительского спроса, рост операционных издержек и удорожание кредитов.

Тем не менее, сокращать маркетинг компании не готовы. В условиях падающего спроса реклама превратилась из инструмента масштабирования в базовое условие выживания и удержания доли рынка.

Конец эпохи «дешевого» клиента

Тратятся деньги в совершенно новых реалиях. После блокировок иностранных рекламных площадок экосистема перестроилась, что привело к резкому удорожанию лидов. Например, стоимость привлечения клиента (CAC) в VK Ads за последний год увеличилась на 120%.

Чтобы не зависеть от роста цен в одном канале, бизнес вынужден диверсифицировать воронки продаж. Маркетологи уходят в альтернативные ниши:

продвигают точки присутствия на Яндекс.Картах и 2ГИС;

развивают собственные каналы и ботов в мессенджерах;

выстраивают точечную CRM-коммуникацию для работы с текущей базой и повышения LTV (пожизненной ценности клиента).

Альтернативные каналы берут на себя удар

Смена вектора уже приносит плоды в специфических нишах, доказывая эффективность локальных инструментов. Так, по данным Calltouch, для региональных медицинских клиник геосервисы стали главным источником новых пациентов, обеспечивая до 43% всего трафика.

Ситуация на рынке четко сигнализирует о том, что бизнес готов инвестировать в привлечение и удержание клиентов даже в условиях жесткого финансового прессинга. Эпоха «дешевого» трафика закончилась: теперь побеждает тот, кто умеет грамотно распределять усилия по множеству каналов и работать с локальной аудиторией.