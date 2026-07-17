Госдума доработала законопроект о крипторынке: новые запреты для банков, реестр майнеров и отсрочка вступления норм в силу

Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», регулирующий криптоиндустрию в России, существенно доработан ко второму чтению. Как стало известно изданию «Ведомости», новая версия документа содержит жесткие ограничения для банков при переводах средств, четкие правила для майнеров и расширенные возможности для легальных криптообменников.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года, однако ключевые механизмы регулирования начнут работать позже — с 1 июля 2027 года.

Главное новшество второй версии законопроекта — статья об ограничении переводов денежных средств. Банки и филиалы иностранных кредитных организаций будут обязаны отказывать резидентам в проведении платежей (включая трансграничные операции по картам), если получателем выступает так называемый «неуполномоченный получатель».

Под этим термином понимаются лица, фактически занимающиеся обменом криптовалют, но не включенные в специальный государственный реестр. Банк России возьмет на себя функцию мониторинга: регулятор будет рассылать банкам списки таких получателей, а также перечень иностранных платежных сервисов, обслуживающих подобные транзакции.

Исключения сделаны только для:

Расчетов по внешнеторговым контрактам;

Операций, проводимых через легальных участников российского крипторынка.

Законодатели детализировали требования к добыче криптовалют:

Для бизнеса и ИП: Майнинг разрешен только после включения в специальный реестр, который будет вести ФНС. Организаторам майнинг-пулов и операторам инфраструктуры также потребуется регистрация.

Для физических лиц: Майнинг без статуса ИП разрешен, но строго в пределах лимита энергопотребления, который установит Правительство РФ.

Запреты: К майнингу не допустят лиц с судимостью за экономические и тяжкие преступления, а также тех, кто находится в «антиотмывочных» или санкционных списках.

В отличие от первой версии, где криптовалюта практически полностью выводилась из оборота как средство платежа, во втором чтении появились послабления. Криптообменникам разрешат использовать криптовалюту для оплаты:

Ценных бумаг;

Иных цифровых валют;

Цифровых прав.

При этом сохранен прямой запрет на публичные оферты о покупке криптовалют в обмен на ценные бумаги и запрет на предложения покупки лицам, которым брокеры не имеют права продавать такие активы.

Также в документе четко разграничены понятия цифровых активов: выделены гибридные и утилитарные права, цифровые акции, долговые активы и иностранные цифровые инструменты. Отдельно определено понятие «беспоставочного инструмента», фиксирующего исключительно денежные требования.

Для текущих игроков рынка предусмотрен переходный период. Действующие операторы обмена ЦФА (Мосбиржа и «СПБ биржа») смогут работать по старым правилам до 1 марта 2027 года.

Что касается вывода активов за рубеж, то он разрешен, но с условием: переводить цифровую валюту можно только на адреса лицензированных иностранных организаций (бирж или депозитариев).

Банк России получил право досрочно прекращать действие экспериментальных правовых режимов (ЭПР) по закону № 258-ФЗ. Для компаний, уже участвующих в ЭПР по трансграничным расчетам, предусмотрен «зеленый коридор»: до 1 июля 2027 года ЦБ обязан рассматривать их заявки на включение в реестры цифровых депозитариев и криптообменников в течение одного рабочего дня.

Ряд технических положений, касающихся взаимодействия операторов с госорганами, требований к номинальным держателям и депозитариям, вступит в силу еще позже — с 1 сентября 2027 года.