Акции Ozon рухнули на 12% на фоне атак дронов на склады Wildberries

Акции головной компании маркетплейса Ozon (МКПАО «Озон») показали сильное снижение в ходе утренних торгов на Московской бирже 20 июля. Бумаги подешевели почти на 12% на фоне общего негатива в секторе электронной коммертерии после ударов по логистическим центрам Wildberries.

Согласно торговым данным, к утру котировки МКПАО «Озон» снизились на 11,95%. Аналитики «Альфа-Инвестиций» связывают резкое падение бумаг маркетплейса с негативным новостным фоном вокруг всего сектора онлайн-торговли, который сложился после атак на склады главного конкурента.

Напомним, в ночь на 18 июля украинские беспилотники нанесли удары по складам Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). Инциденты привели к трагическим последствиям: в Котовске погибли семь работников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали жертвой атаки стал один человек, ранения получили 57 сотрудников.

Собственная инфраструктура Ozon в ходе этих инцидентов не пострадала. Однако рынок отреагировал снижением котировок именно Ozon из-за разницы в корпоративном статусе компаний. МКПАО «Озон» является публичной компанией, чьи акции свободно обращаются на бирже, в то время как Wildberries остается частным бизнесом. В отсутствие возможности продать акции Wildberries, инвесторы закладывают отраслевые и инфраструктурные риски в цену доступных для торговли активов сектора e-commerce, к которым относятся бумаги Ozon.