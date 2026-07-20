ЦМАКП: российская экономика вошла в околостагфляционную фазу, а жесткая политика ЦБ теряет эффективность

Экономика России фактически столкнулась с околостагфляционной ситуацией, при которой высокая инфляция сочетается со стагнацией или спадом экономической активности. К такому выводу пришёл руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в докладе «Этюд 2. Инфляция и антиинфляционная политика», на который ссылаются «Ведомости».

«Разорванная» инфляция В ЦМАКПе сложившуюся динамику цен характеризуют как «разорванную» модель инфляции. Её суть в том, что значительная часть ценовых компонентов перестаёт реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), тогда как по основной массе товаров и услуг формируется дефицит спроса, который, напротив, замедляет рост цен. В результате стандартный механизм сдерживания инфляции через повышение ключевой ставки работает лишь частично.

Два фактора, ослабляющие монетарное торможение По оценке Белоусова, в российской экономике сохраняются два структурных фактора, которые снижают эффективность усилий ЦБ по подавлению роста индекса потребительских цен (ИПЦ).

Первый связан с группой товаров и услуг, цены на которые не подчиняются логике монетарной политики. К ним относятся бензин, регулируемые тарифы ЖКХ и услуги естественных монополий, а также ряд бытовых услуг. Их стоимость определяется административными решениями или спецификой рынка, а не балансом спроса и предложения.

Второй фактор — перенос в конечные цены для потребителей дополнительных издержек бизнеса, порождённых самой жёсткой ДКП: процентных платежей по кредитам, ставок по лизингу и аренде. Белоусов отмечает, что сочетание высокой долговой нагрузки компаний и локального монополизма крупных игроков приводит к парадоксальному результату — повышение ставки ЦБ не замедляет, а в отдельных сегментах даже подстёгивает инфляцию.

Цифры стагфляции Комментируя доклад «Ведомостям», Белоусов указал, что признаки стагфляции фактически проявились уже в первом квартале 2026 года: годовая инфляция на конец марта составила 5,6%, тогда как ВВП сократился на 0,2% в годовом выражении.

По итогам второго квартала эксперт не исключает околонулевой или даже отрицательной динамики экономики при сохранении инфляции на уровне свыше 6%.

Риски до конца года Дополнительную неопределённость в макроэкономический прогноз на оставшуюся часть года, по словам Белоусова, вносят три фактора: возможные вторичные эффекты от дефицита топлива на внутреннем рынке, запланированное повышение регулируемых тарифов с 1 октября и риски ослабления курса рубля. Совокупность этих факторов может дополнительно осложнить задачу по возвращению инфляции к целевому уровню ЦБ.