В Самаре стартовал уникальный конкурс юных художников-авердистов под руководством Надежды Елкиной

Этим летом в Самаре был дан старт масштабному творческому проекту для детей — конкурсу юных художников-авердистов. Мероприятие, организованное президентом Союза авердистов Надеждой Елкиной и АНО «Русская Культура» при поддержке Министерства энергетики РФ, положило начало новому культурному и социальному движению. Его главная цель — выявить юные таланты и через призму искусства показать красоту, мощь и эстетику энергетической отрасли и фундаментальных профессий.

Погружение в стихию: рождение «Мощи и силы единства» Площадкой для старта конкурса стала «Аврора Молл». 20 юных самарских художников под руководством Надежды Елкины прошли интенсивное погружение в философию нового течения. Изучив теорию и референсы, дети объединились для создания совместной картины, получившей символичное название — «Мощь и сила единства».

Каждый ребенок оставил свой уникальный автограф на холсте, вложив в него частичку своей энергии. Оригиналы этой детской работы, а также авторское полотно Надежды Елкиной, пополнили фонд АНО «Русская Культура».

«Это было удивительное и увлекательное действо. Мы хотим, чтобы дети видели, что труд энергетиков и инженеров - это не просто провода и цеха, а настоящая стихия, сила и созидание. Художник-авердист выступает как фундаментальное медиа: он прославляет отрасль через креатив, делая сложное понятным, а обыденное - величественным», - прокомментировала президент Союза авердистов Надежда Елкина.

Авердизм: искусство, рожденное из энергии Конкурс стал первой масштабной презентацией направления «авердизм», основанного в 2025 году Виктором Балыбердиным, Надеждой Елкиной и творческим коллективом единомышленников. В отличие от абстрактного авангарда, авердизм прочно «заземлен» на реальность. Он соединяет авангардную форму с инженерной мыслью, становясь мостом между миром креатива и миром реальных дел.

«В мире легкого потребления это движение напоминает о ценности созидательного труда. Инженеры, энергетики, производственники - это люди, на которых держится целый пласт экономики страны. Через краски и холст дети учатся видеть величие в работе тех, кто дает стране свет и тепло», - отметила президент АНО «Русская Культура» Юлия Сартакова.

Три этапа к Российской энергетической неделе Самарский интенсив — лишь начало пути. Конкурс проходит в три последовательные стадии:

Знакомство. Серия мастер-классов и лекций, где дети изучают основы авердизма.

Отбор и проектная работа. Участники распределяются по командам и разрабатывают темы, заданные Союзом авердистов.

Самостоятельная работа. Юные художники создают собственные произведения в стиле авердизм.

Главным призом и итогом конкурса станет поездка в столицу. Лучшие работы будут торжественно представлены на Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве, где их увидят ведущие эксперты отрасли, представители власти и широкая общественность.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе и пройти первый этап знакомства можно на официальном сайте проекта: детская-премия.рф.

Официальный старт конкурса дал мощный импульс развитию нового культурного кода, где искусство служит не только эстетике, но и воспитанию уважения к труду и промышленной мощи России.

Организаторы и партнеры:

Организаторы: Союз авердистов, АНО «Русская Культура».

Партнеры: Министерство энергетики Российской Федерации.

Информационная поддержка: «Федерация медиа».